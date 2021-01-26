Володин: Использовать детей в политике недопустимо

26.01.2021, 21:56, Разное

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“Плохо то, что на митингах оказались дети. Очень плохо. Потому что здесь речь идет в первую очередь о безопасности детей”, – указал председатель ГД .

Спикер напомнил об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, которая представляет опасность для их жизни. “Правительство как раз предложило руководствоваться действующей нормой, еще раз подчеркну, 151.2 Уголовного кодекса”, – отметил Володин.

Спикер выразил озабоченность тем, что организаторы незаконных акций пытаются “разными коврижками” привлечь несовершеннолетних в социальных сетях. “Детей оставьте в покое”, – сказал Володин.

При этом он напомнил об уголовной ответственности для тех, кто поднимает руку на сотрудников правоохранительных органов.

“Мы правовое государство? Если да, то тогда мы должны исходить из того, что митинг должен быть разрешенный, работников правоохранительных органов нельзя избивать, и за это наказывают”, – сказал председатель ГД.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах за такие преступления с участниками митингов поступают гораздо жестче.

“Люди оставались на земле и уже подняться не могли”, – подчеркнул председатель Госдумы.

В сравнении с США и Европой действия российских правоохранителей мягче и корректнее, указал Володин. “Это просто-напросто, я не знаю, встреча добрых друзей”, – считает спикер.