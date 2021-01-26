Володин: Я за Путина, а не за Байдена или Трампа

26.01.2021, 21:56, Разное

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“Я за Путина”, – ответил Володин.

Спикер указал на недопустимое отношение США к другим странам. Он напомнил о торговых войнах Соединенных Штатов с Россией, Китаем, Турцией, Ираном и даже со своими союзниками в Европе.

США “надругались над Европой”, считает Володин. Газопровод “Северный поток – 2” выгоден Евросоюзу, потому что позволит получать дешевый газ, отметил спикер.

Соединенные Штаты пытаются продвигать в Европе свой дорогой сланцевый газ, сказал председатель Госдумы. Это в интересах США, а Европа проигрывает, указал Володин.