В ВОЗ запланировали новое обсуждение «Спутник V»
26.01.2021, 21:35,
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V», об этом сообщили в самой организации.
«Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», – сообщили в ВОЗ, передает РИА «Новости».
Там добавили, что по российскому препарату провели несколько встреч, и были запрошены дополнительные данные у производителя.
Ранее сообщалось, что 27 января ВОЗ начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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