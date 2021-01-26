В ВОЗ запланировали новое обсуждение «Спутник V»

26.01.2021, 21:35, Новости дня

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V», об этом сообщили в самой организации.

«Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», – сообщили в ВОЗ, передает РИА «Новости».

Там добавили, что по российскому препарату провели несколько встреч, и были запрошены дополнительные данные у производителя.

Ранее сообщалось, что 27 января ВОЗ начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».