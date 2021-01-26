 

Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы

26.01.2021, 21:35, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

«Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <…>, и мы будем проводить обзор этих мер», – сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам.

Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».

США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Названы ускоряющие старение продукты

14.11 / Путин заявил о готовности РФ объединять усилия с другими странами в борьбе с инфекциями

30.11 / ЕС вынудил латвийских рыбаков переехать в Россию

13.08 / Эксперты рассказали о лучшем способе избавления от седины

16.12 / Россия начнет поиск полезных ископаемых на Луне

19.01 / Рада может успеть назначить дату выборов мэра Харькова за отведенные ей 90 дней – Корниенко

24.08 / Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

24.08 / В Германии заявили о желании быстрее продвинуться в достижении Минских соглашений

21.08 / Адвокат заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП

12.08 / Французская газета вышла в свет с фото Путина в костюме Бонда на обложке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска