Израиль решил помочь Палестине с доставкой вакцины «Спутник V»

26.01.2021, 21:35, Новости дня

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Тель-Авив намерен оказать содействие Палестине в получении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Израиль известен тем, что протягивает руку помощи, когда есть такая возможность. COVID-19 не является исключением <…> Они [Палестина] проинформировали Израиль, что хотят закупить вакцину у российского правительства, и Израиль заявил, что поможет облегчить ее доставку», – передает ТАСС слова израильского представителя.

Ранее ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев, которые находятся на оккупированных территориях.

В январе Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».