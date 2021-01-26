В Великобритании более 100 тыс. жертв COVID-19

26.01.2021, 21:30, Новости дня

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Великобритания стала первой страной в Европе, в которой количество смертей от COVID-19 превысило 100 тыс. Об этом пишет The Times.

Согласно данным правительства за 26 января, в течение 28 дней после положительного теста от коронавируса умер 1631 человек. В период 9–15 января в Великобритании было зарегистрировано 7776 летальных случаев от COVID-19. Общее число смертей превысило 103 тыс. За все время пандемии в Великобритании подтверждено более 3,6 млн случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, Великобритания занимает пятую позицию в мире по числу жертв COVID-19.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. “Британский” штамм распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2, заявляли в ВОЗ. На 20 января 2021 года штамм VOC 202012/01 обнаружили в 60 странах мира. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, “британский” штамм коронавируса может вызывать более высокую смертность.

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