 

В Великобритании более 100 тыс. жертв COVID-19

26.01.2021, 21:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Великобритания стала первой страной в Европе, в которой количество смертей от COVID-19 превысило 100 тыс. Об этом пишет The Times.

Согласно данным правительства за 26 января, в течение 28 дней после положительного теста от коронавируса умер 1631 человек. В период 9–15 января в Великобритании было зарегистрировано 7776 летальных случаев от COVID-19. Общее число смертей превысило 103 тыс. За все время пандемии в Великобритании подтверждено более 3,6 млн случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, Великобритания занимает пятую позицию в мире по числу жертв COVID-19.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. “Британский” штамм распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2, заявляли в ВОЗ. На 20 января 2021 года штамм VOC 202012/01 обнаружили в 60 странах мира. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, “британский” штамм коронавируса может вызывать более высокую смертность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Посол Украины в Турции проведал украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin

19.08 / Пенсионерка в Москве лишилась 2,4 млн рублей при попытке заработать в интернете

14.07 / В РФ предупредили о новом витке морского противостояния Китая и США

25.01 / В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19 – Радуцкий

16.07 / В Украине снова выросло количество новых случаев заражения коронавирусом

27.08 / США поздравили Молдову с Днем независимости

07.07 / Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

18.08 / В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

17.11 / Стали известны опасные последствия легкой формы коронавируса

07.11 / МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска