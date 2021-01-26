Мнение: Список врагов Украины

26.01.2021, 21:24, Разное

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Список врагов Украины

Украинская Служба внешней разведки выпустила к профессиональному празднику специальную брошюру – так называемую «белую книгу», в которой обозначила «красные линии», приоритеты внешней политики и внешние угрозы. Сама по себе идея выпуска подобных брошюр – это отсылка к заокеанским товарищам из ЦРУ, которые регулярно выпускают подобные «белые книги».

К этой книженции приложил руку и Зеленский, который в ней отметил, что работу разведчиков недооценивают, потому что ее не видно – а она есть. В оценке политической ситуации вокруг Украины в «белой книге» максимальное внимание уделено, разумеется, Российской Федерации. В частности, именно Россию обвиняют в так называемом «тарифном Майдане», который сейчас бушует по всем городам Украины. То есть, именно Россия виновата в тяжелом материальном положении украинского социума и неадекватно высоком уровне тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В этом, исходя из логики СВР, нет никакой вины Зеленского и его команды и предшественников, это всё по-прежнему «рука Кремля». Также в этой брошюре не забыли обвинить Россию и в коронавирусе – мол, Кремль манипулирует текущей ситуацией, чтобы решить вопрос вакцинации в свою пользу и «захватить рынок вакцин».

Но если с «рукой Кремля» всё понятно, это классика украинской политики – во всех неудачах обвинять Путина и Москву, то есть и другое направление – это угрозы западные. Речь идёт о Венгрии и Польше, но они не называются впрямую, в отличии от России, которую упомянули 127 раз. Так вот, не упоминая напрямую Венгрию и Польшу, украинская внешняя разведка опубликовала следующий текст, намекая именно на эти страны и их пагубное влияние на Украину: "…Это позволит некоторым из них вести более амбициозную региональную политику, в т. ч. стараться "диктовать свои условия Украине". При этом для них всегда актуальными будут оставаться вопросы защиты интересов их национальных меньшинств, проживающих на территории Украины…".

Угрозы для Украины исходят от трех стран, по мнению СВР. Это Россия, Польша и Венгрия. Однако только Россия упоминается открыто. Остальные – завуалированно, потому что «европейские партнеры» не поймут. Но при этом та же СБУ проводит на Закарпатье, по сути, второе АТО. Там происходят непонятные задержания – то на контрабанде вдруг начали ловить венгров, которых раньше не трогали, то задерживать некие «преступные группировки», этническая принадлежность членов которых не раскрывается по понятным причинам.

Теперь давайте перейдем к настоящему маразму «белой книги». Итак, СВР информирует общественность о том, что Россия сейчас будет затягивать Украину в СССР 2.0. Одна из задач России – «недопущение на Украине темпов экономического развития, качества жизни и уровня жизни населения выше, чем в РФ». Вы серьезно? Вы же сами всё уничтожили. Вы же сами при Порошенко и Зеленском начали превращать себя из индустриальной страны в аграрную, уничтожили всю свою промышленность, пустили землю с молотка, а в банки запустили щупальца МВФ. В СВР серьезно думают, что в этот бред поверят украинцы? Да лучше бы уже не заморачивались и вместо книги выпустили листовку одностраничную с одной надписью – «кляты Москали», и всё с вами было бы понятно. Страна, которая сама себе методически делает всё хуже и хуже, во всех своих внутренних и внешних проблемах в который раз обвинила Россию.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/ukrainskaya-razvedka-opredelilas-so-spiskom-vragov/ – цинк

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