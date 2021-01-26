Мнение: Гениально

26.01.2021, 21:22, Разное

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Все ж, даже при всей моей восторженности, редко бывает, чтобы при просмотре Ютуба что-то впечатляло бы до такой степени, чтоб вспомнить строки “Еще не раз гармонией упьюсь”. Но вот – редкий образчик, он же – чистейшей прелести чистейший образец. Разбор перевода Набоковым Лолиты – просто гениальный.

Представляю, правда, какую стойку сразу же сделают унылейшие “патриоты” aka “националисты”, кои почему-то табунами пасутся в моем блоге; как же, подумать только, какой-то АРМЯНИН позволяет себе критиковать русский перевод Набокова, мэтра и корифея русской словесности! Всей этой публике могу сказать одно – подите и убейтесь о стену, ибо не вы владеете русским языком, а русский язык владеет вами.

Сам Владимир Владимирович был желчный старикан и ему бы, я полагаю, этот ролик тоже показался бы слишком щенячьим и не по чину дерзким. Но он тем не менее прекрасен и даже заставляет думать, что 21 век – это тоже здорово.