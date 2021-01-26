 

Ученые объяснили причину более высокой смертности от коронавируса у мужчин

26.01.2021, 21:20, Разное
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Американские исследователи опубликовали статью в одном из зарубежных изданий, в которой, в числе прочих, коснулись вопроса динамики летальных исходов из-за COVID-19 в мире. В частности, исследователи информировали о вероятных причинах, объясняющих более высокий уровень смертности от коронавируса у мужчин, чем у женщин.
Как свидетельствуют статистические данные, за период пандемии на планете от COVID-19 умерло в среднем мужчин в 1,7 раза больше, чем представительниц прекрасного пола. Ученые, представляющие Йельский университет (Коннектикут, США), выдвинули гипотезу, что причина вышеупомянутой динамики заключается в том, что иммунные системы жителей разных полов имеют разную способность реагировать на заражение SARS-CoV-2. И в этом смысле, как заявил один из авторов исследования, профессор Акико Ивасаки, коренным аспектом является количество белка цитокина, который вырабатывается иммунными клетками. В частности, в процессе столкновения человеческого организма с любой инфекцией в первую очередь происходит срабатывание естественного иммунитета, имеющегося у человека еще с рождения, а лишь затем – иммунитета приобретенного. В случае, если объем цитокина, который был выработан вследствие образования естественного иммунитета, превышает определенное значение, случается проявление так называемого “цитокинового шторма” – таковой происходит в результате атаки здоровых клеток собственным иммунитетом. И именно у мужской части пациентов такое состояние является более распространенным.

Впрочем, специалисты назвали в качестве вероятной причины повышенной смертности у представителей сильного пола функционирование половых гормонов, влияющих на особенности реакции иммунных механизмов. Так, в Х-хромосомах, которые содержатся в женском организме в единственном числе, а у женщин – вдвое большем, имеется большое количество генов, которые влияют на сопротивляемость организма любой инфекции.

Источник: tvzvezda.ru



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