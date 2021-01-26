Мнение: О почти забытом CoVID-19: плохие новости для всех

26.01.2021, 21:16, Разное

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Между прочим, #коронавирус, вытесненный куда-то на периферию сознания заурядным страхом смерти, никуда не делся. И продолжает собирать свою кровавую жатву, несмотря на все успехи медицины в его лечении. Более того, совершенствует свои навыки благодаря мутациям.

Конечно, можно и дальше спасаться мантрой «не страшнее гриппа», хотя печально рекордные показатели избыточной смертности буквально вопиют, что это не так. Но ведь их тоже можно отрицать – ровно до тех пор, пока #реальность не вторгается в этот иллюзорный мирок.

И на сегодня объективная реальность, увы, не внушает оптимизма, как бы ни сокращались цифры по заболеваемости CoVID-19. Поступающие #новости… скорее тревожны.

Первое. Появилась предварительная научная #информация в отношении южноафриканского штамма коронавируса 501Y.V2. Он выявлен в очагах, уже перенёсших массовое инфицирование и сейчас испытывающих вторую волну. В лабораторных условиях сыворотка ранее переболевших либо вовсе не проявляла нейтрализующего эффекта к этому штамму, либо эффект был слабым. У вакцинированных также отмечалось ослабление защитного эффекта, но в меньшей степени. Если эти предварительные данные в полной мере отражают клиническую реальность, то у нас большие проблемы.

Впрочем, тут важно подчеркнуть:

а) предварительный характер данных,

б) не только антитела, но и клеточный иммунитет играют роль в противовирусной защите,

в) в худшем случае производители вакцин могут откорректировать их «содержимое», правда легкость этой коррекции далеко не одинакова для разных типов вакцин.

Тем временем Moderna, несмотря на попытки успокоить инвесторов и потенциальных пациентов, между строк признала, что ситуация, когда потребуется дорабатывать вакцину, возможна.

Второе. Великобритания сообщает, что её штамм B.1.1.7, распространившийся уже на 50 стран, не только более заразен, но и, возможно, более опасен: риск смерти в 1,7-1,9 раза выше в сравнении с прочими циркулирующими там штаммами. А новый систематический обзор сообщает о том, что до трети всех случаев инфекции SARS-CoV-2 могу быть бессимптомными. И это вдобавок к известной проблеме ложноотрицательных тестов.

Третье. В Москве наблюдается заметное снижение доли бессимптомных пациентов с CoVID-19 среди всех протестированных при в среднем постоянном суточном количестве тестов. Если летом она была на уровне 20-25%, то сейчас сократилась до 10%. В принципе, это говорит о том, что самое лёгкое течение коронавирусной инфекции становится всё более редким.

Это никоим образом не попытка запугать, как бы ни утверждали обратное ковид-диссиденты. Просто информация к размышлению для тех, кто ещё не утратил этой способности в бессмысленном отрицалове.

Тем временем я завтра собираюсь получить вторую дозу «Спутника V». А Вы уже привились или только думаете об этом?

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