Мнение: Кто выгораживает негодяя?
26.01.2021, 21:12,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Это Маргарита Юдина. Та самая 54-летняя женщина, которую пнул ногой негодяй в погонах.
И эта история приняла нешуточный оборот.
25 января депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет запросы с требованием завести дело на полицейского, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. А уже сегодня Хинштейн отозвал свои запросы.
Вот сам запрос.
А это сегодняшнее объяснение Хинштейна.
Похоже, что нагнули депутата.
Это же какие силы подключились для спасения от тюрьмы негодяя в погонах, если даже Хинштейн не выдержал натиска?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет