 

Мнение: Кто выгораживает негодяя?

26.01.2021, 21:12, Разное
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Это Маргарита Юдина.  Та самая 54-летняя женщина, которую пнул ногой негодяй в погонах.

И эта история приняла нешуточный оборот.

25 января депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет запросы с требованием завести дело на полицейского, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. А уже сегодня Хинштейн отозвал свои запросы.

Вот сам запрос.

А это сегодняшнее  объяснение Хинштейна.

Похоже, что нагнули депутата.

Это же какие силы подключились для спасения от тюрьмы негодяя в погонах, если даже Хинштейн не выдержал натиска?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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