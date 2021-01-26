Заходит через детей – Личное мнение

26.01.2021, 21:06, Разное

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Не устаю любоваться мадам Карпович и искренне восхищаться её способностями к построению отношений.

Напомню, немолодая и некрасивая Мирослава довольно легко и непринуждённо проникла в уютное, хоть и немного душное семейное гнёздышко Павла Прилучного, оттеснила глупую жену актёра Агатку от тела мужа и заселилась к полюбовничку в дом.

Близкие друзья говорят, что она называет себя его женой.



Фото: Соцсети

«Правда они с Павлом часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице…Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой», — рассказали источники КП.

Вещи на улицу. Сам — в загул. А мадам Карпович, собирая с дороги трусы и лифчики в чемодан, говорит — жа-а-ана я законная. Жана.

Но Карпович не была бы мадам, если бы не искала выход из сложившегося неудобного положения, и я восхищена её неуёмной изворотливостью и тяге к женскому счастью.

Помните скандал, когда Павлик поехал на море с детьми, а там, внезапно для дурынды Агатки оказалась и Карпович?

Так вот, Мирослава не успокаивается — чтобы мужик не выгнал её совсем из дома, нужно, чтобы дети привыкли к папочкиной сожительнице.

«Правда в последнее время друзья Прилучного отмечали, что Павел охладел к любовнице, хотя и живет с ней вместе в подмосковном съёмном доме. Видимо, его устраивает, что Мирослава закрывает глаза на его измены (то и дело артиста видят с другими дамами -Ред.). А Карпович, судя по всему, нравится быть спутницей известного актёра, поскольку в кино мы давно ее не видели. По словам подруг актрисы, Мирослава позиционирует себя, как семейную даму». КП

В прошедшие выходные мадам Карпович сняли с детьми Агаты, тележкой, полной подарков для них, и Павликом:



Фото: Соцсети

Как видно, Мирослава изо всех своих сил лезет к чужим детям. Нужны ли они ей? Конечно. Если дети привыкают к новой сожительнице, по логике любого мужчины выгонять бабу жалко.

Дети привыкли, не травмировать же их ещё раз, верно? Жалко детишек.

К тому же, если источники КП правы про мудрое понимание мадам Мирославой слабостей Павла, то ему можно вообще жить не напрягаясь.

Ночной клуб. Дискотека «Для тех, кому за…» и «Кому ещё до…», фуршеты и пьянки. А дома — всё понимающая мадам Карпович — да, пусть не первой свежести, пусть орёт иногда, зато её вещи можно часто выбрасывать из дома, когда совсем занудит.

Да и дети привыкли.

Не осуждайте мадам Карпович, как не осуждаю её я. Путь к личному счастью у каждой свой. У кого-то — вот такой.

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