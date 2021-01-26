 

Правительственные силы ЦАР выбили бандформирования из Боали

26.01.2021, 21:04, Разное
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Подготовленные
российскими инструкторами из “ЧВК Вагнера” военнослужащие ликвидировали практически
полсотни радикалов, еще троих взяли в плен для допроса и доставили в Банги.
Среди нейтрализованных членов группировки были обнаружены чадские и суданские
наемники.

Глава
центральноафриканского государства Фостен-Арканж Туадера еще после первого
избрания на пост президента говорил о необходимости серьезной модернизации
армии. Но запуск реформы тормозило оружейное эмбарго ООН и налеты группировок.

Приступить
к преобразованию ВС ЦАР удалось лишь в 2018 году, когда в страну прибыли
военные советники из РФ. Спустя год с помощью Москвы были подписаны Хартумские соглашения,
после чего Россия получила разрешение ООН на поставки легкого вооружения в
африканскую страну.

Успешно
проведенная операция наглядно свидетельствует о развитии FACA и
повышении уровня профессионализма личного состава, подготовкой которого занимаются
инструкторы “ЧВК Вагнера”, с чьей помощью началось масштабное преобразование
Вооруженных сил ЦАР.



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