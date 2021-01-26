Правительственные силы ЦАР выбили бандформирования из Боали

26.01.2021, 21:04, Разное

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Подготовленные

российскими инструкторами из “ЧВК Вагнера” военнослужащие ликвидировали практически

полсотни радикалов, еще троих взяли в плен для допроса и доставили в Банги.

Среди нейтрализованных членов группировки были обнаружены чадские и суданские

наемники.

Глава

центральноафриканского государства Фостен-Арканж Туадера еще после первого

избрания на пост президента говорил о необходимости серьезной модернизации

армии. Но запуск реформы тормозило оружейное эмбарго ООН и налеты группировок.

Приступить

к преобразованию ВС ЦАР удалось лишь в 2018 году, когда в страну прибыли

военные советники из РФ. Спустя год с помощью Москвы были подписаны Хартумские соглашения,

после чего Россия получила разрешение ООН на поставки легкого вооружения в

африканскую страну.

Успешно

проведенная операция наглядно свидетельствует о развитии FACA и

повышении уровня профессионализма личного состава, подготовкой которого занимаются

инструкторы “ЧВК Вагнера”, с чьей помощью началось масштабное преобразование

Вооруженных сил ЦАР.