Мнение: Статистический мухлёж ЦРУ, атака США на Сяоми и исключение титана из санкций

26.01.2021, 20:40, Разное

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1. Американское ЦРУ (Центральное разведывательное управление) много лет ведёт так называемую «Книгу фактов», которая до недавнего времени считалась относительно приличным источником по международной статистике. Однако теперь власти США, похоже, пошли вразнос. Они не только ввели у себя политическую цензуру, но и занялись откровенными подлогами, в разы занижая ключевые показатели неугодных Госдепу стран. Вот подробный разбор от коллеги genby:

https://genby.livejournal.com/889861.html

Писать что ВВП по ППС в России стал 30000 долларов для американцев стало очень неприятно. Настолько неприятно, что сайт был заброшен целых три года. И вот новый дизайн и новый цифры:

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

<…>

С Россией новые создатели реальности поступили по-другому. На том месте ВВП по ППС на душу населения, где всегда у ЦРУ были вполне адекватные данные от МВФ, между 25000-30000 долларов, теперь красуется цифра 12 842 долларов США (оценка на 2019 г.). Типа это новое ВВП по ППС, но в ценах 2010 года.

В результате, по ранжированию примерно с 54 места мы переехали ровно на 100-е. Россию обогнала Монголия.

Что касается ВВП по ППС по всей стране, то в отличие от Украины нам его никто не удвоил. Вместо МВФ-ских 4300 млрд нам отняли триллиончик:

$3,461,039,000,000 (2017)

$3,548,823,000,000 (2018.)

$3,596,444,000,000 (2019)

Как теперь рассчитывается ВВП по ППС в ценах 2010 года для 2019 года, знают только американцы. Ужасное, нетерпимо высокое место ВВП по ППС России, с новыми технологиями пересчета оказалось можно регулировать.

Но я все же не пойму как это возможно. $3,596,444,000,000 (2019) в долларах 2010 года поделить на 141,722,205 (2020) и вдруг получить вместо $25,376, аж $12,842 (2019) в долларах 2010-го.

В результате разрушенная войной Ливия по ВВП (ППС) обогнала Китай.

Все стало настолько мудрено, что, мне кажется, ЦРУ сами запутались как считать. 7 лет вставляя данные из МВФ, они окончательно потеряли квалификацию.

Если Украина с ВВП по ППС в $914.290,000,000 (2019) у них почти догнала Польшу с показателем в $1,189,207,000,000 (2019 est.) то зачем украинцы туда ездят?

Как же разведчики ЦРУ добились почти?

В чем тут фокус? <…> Если просто поделить обменный курс на население России <…> получится 12000 долларов на душу. У нас что, доллар в рублях стал равен доллару по ППС?

У Белоруссии тоже самое . Обменный курс сравнялся с курсом по ППС. И белорусы с показателем $6,695 (2019 est.) стали жить хуже, чем на Украине с показателем $7,439 (2019 est.) по ППС. Но в три раза лучше чем в Молдавии. $2,441 (2019 est.) За что так опустили Молдавию, всегда жившую на уровне Украины, непонятно…

У китайцев то же самое, что у России. ВВП по ППС по всей стране, составляющий $23,440,361,000,000 (2019), делится на население 1,394,015,977 (2020). А потом делится ещё, примерно на два. И вместо 16815 долларов на душу получается. 8041.

МВФ и Всемирный банк – основные источники сведённых воедино данных по ВВП стран мира – пока что держат старые, адекватные цифры – 28-29 тысяч долларов ВВП (ППС) на человека в России и 16-17 тысяч в Китае. С этими цифрами также можно поспорить, однако если они и занижены, то, по крайней мере, на десятки процентов, а не в огромные два раза.

Но как знать, возможно Штаты сумеют продавить эти международные организации, которые и так во многом у них под колпаком, чтобы они тоже начали безбожно принижать Россию и Китай? По ряду причин американским властям это было бы крайне выгодно: как в целях пропаганды, так и с точки зрения регулирования инвестиционных потоков, чтобы отвернуть их от «бедных» и «экономически неэффективных» России и Китая.

2. США продолжают раздавать санкции направо и налево. Недавно, например, пострадала известная китайская компания «Сяоми»:

https://lenta.ru/news/2021/01/15/akcii/

Акции китайской корпорации Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

Ценные бумаги одного из крупнейших производителей смартфонов при открытии торгов подешевели на 11,18 процента. Их стоимость упала до 29 гонконгских долларов за единицу.

Ранее Пентагон внес компанию Xiaomi в черный список китайских фирм. Согласно информации издания Reuters, всего под новые ограничения попали девять китайских юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью КНР. Отмечается, что на указанные компании будет распространено действие указа президента США Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в связанные с военными китайские фирмы.

https://lenta.ru/news/2021/01/18/huaweiproz/

Власти США нанесли очередной удар по китайской компании Huawei, которая и так находится под санкциями. Как сообщает Reuters, американское правительство уведомило нескольких поставщиков Huawei, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании. В частности, это коснулось и Intel — крупнейшего производителя процессоров для ПК и чипов, которые устанавливают во многие модели ноутбуков Huawei.

Китай в последние 40 лет старался до последней возможности избегать любой серьёзной конфронтации с США (китайцы выбрали для себя роль хитрой обезьяны, которая сидит на дереве и наблюдает за идущей внизу схваткой тигров). Даже протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989-м китайцы не разгоняли почти два месяца, лишь бы не злить американских демократизаторов.

В последние десятилетия КНР не возвращала утраченные ранее территории, китайцы практически не помогали в военном плане жертвам американской внешней политики, вроде Сирии. И тем не менее, Китай и его ключевые корпораций страдают от американских санкций.

3. Впрочем, будьте уверены: если продукция какой-либо китайской или российской компании реально необходима американцам и совершенно незаменима, то такую компанию немедленно исключат из санкционных списков:

https://lenta.ru/news/2021/01/15/avisma/

Минторг США убрал российский концерн «ВСМПО-Ависма» из черного списка компаний, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с военными в своих странах. Концерн выступает поставщиком титана для американского производителя самолетов Boeing.

Последние события показали, что со свободой слова в США покончено – от неё не осталось даже иллюзии. Чего уж говорить о таких вещах, как честная конкуренция или свобода торговли.