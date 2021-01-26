В оккупированном Крыму в феврале будут судить украинского десантника Добринского

26.01.2021, 20:38, Новости дня

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В Крыму подконтрольный России Джанкойский райсуд 1 февраля начнет рассмотрение по существу дела в отношении украинского десантника Евгения Добринского. Об этом адвокат Ислям Велиляев сообщил изданию “Крым.Реалии”.

Адвокат утверждает, что украинские государственные структуры не интересуются делом Добринского. “Никто не интересуется. Мама, жена, тетя в Москве, а структуры все о нем забыли”, – отметил Велиляев.

Он рассказал, что было уже первое предварительное заседания суда и было второе, на которое сотрудники пограничной службы не пришли.

По его словам, Добринскому продлили арест на три месяца.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал Добринского на месяц. Украинского военного обвинили в незаконном переходе “границы” и хранении наркотических веществ.

8 июня Велиляев подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного России “Киевского райсуда” Симферополя о заключении его под стражу.

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