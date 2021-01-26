Google разрабатывает урезанную версию Android

26.01.2021, 20:36, Новости дня

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Как сообщили компетентные источники, непосредственно связанные с компанией Google, там разрабатывается новая платформа MicroDroid, представляющая собой минимизированную оболочку Linux или же обрезанную версию Android.

По словам экспертов, данная система будет использована в виртуальных машинах, требующих запуска Android GSI. Напомним, что данное ПО выпускается с открытым программным кодом.

Разумеется, функции такой операционки ограничены. Задачей программного обеспечения является обеспечить запуск только самых необходимых приложений, не требующей полноценного «Андроида». Кроме того, разрабатывая MicroDroid, компания пытается повысить уровень безопасности при использовании электронных устройств.