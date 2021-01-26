 

Новые смарт-часы смогут измерять содержание сахара в крови

26.01.2021, 20:36, Новости дня
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Как сообщают эксперты ETNews, функция неинвазивного отслеживания уровня сахара в крови наверняка должна появиться в следующих моделях умных часов. Эта технология пока не принята в медицине как позволяющая получить точные данные. Однако для владельцев наручных гаджетов она вполне сгодится, говорят специалисты.

Скорее всего, первыми на рынок с данной функцией выйдут смарт-часы Apple и Samsung. Наверняка это будут флагманские модели устройств, считают эксперты.

Определение уровня сахара в крови они будут осуществлять при помощи оптического датчика, связанного с глюкометром. Также специалисты напоминают, что интерес пользователей к наручным смарт-гаджетам быстро растет во всем мире. Это заставляет производителей добавлять в устройства новые возможности.



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