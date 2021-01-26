Мнение: Девятая претензия

26.01.2021, 20:28, Разное

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Приятель в ФБ написал смешной пост, в котором попытался собрать воедино все клише на тему “почему Навальный плох”.

“ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЫЙ ПЛОХОЙ

1 он российский империалист. Навальный даже не считает Крым украинским! Он как Путин

2 он за Украину. Навальному плевать на слезы детей ДНР и ЛНР! Он как Путин или даже хуже

3 он нацик!

4 он либераст!

5 точно можно сказать что не профеминист. Вообще у него такие патриархально-вождистские замашки

6 все знают, что Навальный агент Путина. Потому что если бы Путин хотел его убить, то убил бы, как Немцова. Немцов не был агентом Кремля

7 очевидно, что Навальный агент иностранной разведки. Ведь та ему дает всякую секретную инфу со своих спутников – про наших агентов и дворцы . Наверное он британский агент, а может немецкий

8 Навальный сам вор! Он украл какой-то лес, ив роше и донаты подписчиков”

Действительно смешно. Если на человека есть столь много взаимоисключающих обвинений – оно, как правило, означает, что этот человек реально яркая и значимая политическая фигура. Так что с этой стороны Навальному можно только порадоваться – “все идет по плану”.

Но у меня, увы, есть еще одна, девятая претензия к Навальному, и вот она, к сожалению, не парная – то есть к ней нет аналогичной противоположной. Навальный – коронабес, и коронабес, похоже, идейный, так же, как и его жена. И это по-настоящему настораживает и пугает – так как есть все основания полагать, что он, коли уж дорвется до власти, устроит в стране некое подобие коронавирусной вакханалии, в коей уже погрязла по самые уши старушка-Европа (а США при Байдене оно, видимо, предстоит). Таким образом, Россия утратит свое единственное (но очень существенное по нынешним временам) преимущество как перед Западом, так и перед Востоком – относительно свободную от “ковидных ограничений” жизнь, из “самого веселого” барака в мировом концлагере превратится в самый унылый и к тому ж холодный барак. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ.

А вот Путин – НЕ ковидобес. У него масса недостатков, но этого нет. Вдвойне поразительно, учитывая, что, судя по всему, сам Путин коронавируса как раз панически боится – оттого и живет уже почти год в бункере, почти в полной изоляции. То есть сам Путин ни за что не хочет подвергать себя малейшему риску заболеть – но при этом вполне равнодушен к аналогичным перспективам для населения и вовсе не собирается о нем в этом плане “заботиться”.

Что, на мой взгляд, как раз и замечательно. Я и не хочу, чтобы Путин или Навальный обо мне, взрослом человеке, заботились – и особенно не хочу, чтобы они это делали в крайне навязчивой и хамской манере западных правительств, не говоря уж о жуткой муравьиной цивилизации Китая, которая вообще чужда всему живому.

Мне нужен Навальный, который бы одним из главных пунктов своей программы объявил бы полный запрет на цифровую слежку за людьми и демонтаж большей части повсеместных камер, плюс перевод всех “масочных режимов” и “карантинных мер” в разряд исключительно рекомендаций для наиболее сознательных. Однако на это Навальный даже при всем желании “пойтить не могёт” – это, увы, совершенно очевидно. Тусовка и спонсоры такого просто не поймут.

Получается, мне нужен в принципе другой Навальный – с другой программой, из другой тусовки и, видимо, с другой фамилией. Либерал в традициях “старого Запада”, когда слово “либерал” еще несло в себе свой первоначальный корень – “свобода”. И вот это – да, большое противоречие.