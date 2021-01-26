Диетолог напомнила о побочных явлениях интервального голодания

26.01.2021, 20:26, Разное

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Интервальное голодание считают самым эффективным способом избавления от лишних килограммов. Наталья Денисова, диетолог, напоминает, что такое питание – это жесткий режим, при котором люди воздерживаются от пищи 16 часов в сутки, а едят оставшиеся 8 часов.

Любители интервального голодания говорят, что такое питание поможет не только сбросить лишний вес, а предотвратить диабет 2 типа и сердечно-сосудистые болезни. Последние опыты продемонстрировали, что благодаря методике также можно снизить артериальное давление и уровень инсулина. Голодание позволяет улучшить память и замедлять развитие болезней, влияющих на мозг. Опыты на животных доказали, что интервальное голодание снижает риски возникновения неалкогольной жировой болезни печени и рака, ускоряется обмен веществ.

Но эксперт напоминает, что подобная методика имеет и побочные эффекты. У людей появляется ощущение голода, усталость и слабость вначале диеты. После еды люди ощущают изжогу и дискомфорт, из-за чрезмерного употребления пищи на протяжении 8 часов.

Нельзя использовать такую диету людям с депрессивными и тревожными состояниями. Есть исследования, которые доказывают, что кратковременные ограничения калорий может облегчать состояние депрессии, но противоположный эффект имеет хроническое ограничение калорий. Также голодание нельзя допускать людям, которые имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и начавшийся сахарный диабет. Специалист сообщает, что прежде чем перейти к интервальному режиму, нужно пройти медицинское обследование и получить рекомендации лечащего врача.

Источник: aif.ru