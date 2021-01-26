Доктор напомнила, как уберечься от рака шейки матки

26.01.2021, 20:26, Разное

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Валентина Гузенко, акушер-гинеколог, сообщила, что полип эндометрия может перерождаться в злокачественное заболевание. Специалист напоминает, что каждой женщине необходимо ежегодно получать консультацию медиков.

У маточных полипов нет характерной симптоматики, потому обнаруживают их чаще всего во время обследования женщины. Полип эндометрия – доброкачественное образование в матке, которое связывают с разрастанием эндометрия. Заподозрить появившийся полип эндометрия можно по определенным признакам. У женщин нарушается менструальный цикл по типу межменструальных или мажущихся выделений. Также могут быть длительные или обильные менструации, болезненные ощущения внизу живота или выделения с кровью после полового контакта. В более старшем возрасте в период менопаузы, у женщины могут возникать эпизодические кровотечения после физических нагрузок.

Специалист напоминает, что симптомы болезни зависят от числа полипов в матке и их размеров. Они могут появляться в любом возрасте, а сама болезнь не зависит от половой жизни женщины, беременности и родов. Также стоит помнить, что полип может быть один, но случается и целая «россыпь» новообразований, которые могут прорастать во влагалище через канал шейки матки. Причинами полипов могут быть воспалительные процессы в органах малого таза, манипуляции, которые травмируют матку: аборты, выскабливания, внутриматочная спираль.

Лечить болезнь необходимо начинать с определения ее причины. Часто полипы являются показаниями к гистероскопии – обследованию полости матки, маточных труб, чтобы устранить образования. После удаления образование необходимо направить на гистологическое исследование, чтобы выяснить его структуру и морфологию.

Полип можно наблюдать на протяжении года, если у женщин нет жалоб по поводу бесплодия, а он сам не больше одного сантиметра. При появлении проблем с вынашиванием, зачатием или размер полипа больше 1 сантиметра, его необходимо убрать. Через 3 месяца после медицинских вмешательств можно беременеть.

Источник: www.1obl.ru