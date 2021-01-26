В работе Zoom произошел сбой

26.01.2021, 20:14, Новости дня

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На территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom, информирует портал, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала Downdetector, больше половины пользователей Zoom (52%) %) испытывают проблемы с подключением к серверу, 30% испытывают трудности при подключении к видеоконференции, а 17% не могут войти в свои учетные записи, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что у российских пользователей произошел сбой в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.