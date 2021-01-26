 

Постпред РФ в Вене предрек скорую договоренность с США по ДСНВ

26.01.2021, 20:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может быть подписано в ближайшее время, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Судя по всему, РФ и США достигают ощутимых и быстрых успехов в продлении ДСНВ. Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может стать реальностью в ближайшее время», – написал постпред в Twitter.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ , так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Корреспондент RT Придыбайло рассказал о своем задержании в Минске

21.01 / За месяц до смерти у Кернеса улучшилось самочувствие, он стал активным – Фукс

20.11 / Роспотребнадзор оценил сообщения об опасных мутациях коронавируса

29.09 / В Кремле подтвердили первый телефонный разговор Путина и Суги

20.07 / МИД назвал главную тему встречи Лаврова с иранским коллегой

03.12 / В космосе чуть не столкнулись два спутника

01.09 / Возле Северодонецка горит лес. Его тушат более 40 пожарных

11.07 / Генпрокуратура РФ заявила, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Родственники погибших не согласны с этим

26.08 / РПЦ сменила главу Троице-Сергиевой лавры

29.09 / Roland Garros. Козлова выбыла из борьбы в первом круге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска