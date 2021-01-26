Постпред РФ в Вене предрек скорую договоренность с США по ДСНВ

26.01.2021, 20:14, Новости дня

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Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может быть подписано в ближайшее время, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Судя по всему, РФ и США достигают ощутимых и быстрых успехов в продлении ДСНВ. Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может стать реальностью в ближайшее время», – написал постпред в Twitter.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ , так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.