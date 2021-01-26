Нос – Личное мнение
26.01.2021, 20:12,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
У Анастасии Решетовой стремительно уменьшается нос. Да что там уменьшается! Практически пропал!
Фото: Соцсети
Прям по Гоголю. Помните «Нос» классика?
Там у коллежского ассесора Ковалёва тоже пропал нос: проснулся — а не месте носа — ровное место!
«Чёрт знает что, какая дрянь! — восклицает он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»
Решёткина-Тиматева и иже с нею — гоголевские персонажи современной России: и у Гоголя, и у них нос символизирует имидж или, как мы говорим сегодня, понты.
Сбежав с лица Ковалёва, нос разгуливает по городу в мундире статского советника (этот статус — на три чина выше статуса коллежского ассесора), что говорит о том, что личность Ковалёва — гораздо мельче, его понтов.
Без носа — то есть без понтов — малодушный, пустой Ковалёв — чувствует себя абсолютно потерянным.
Без носа «не появишься в официальном учреждении, в светском обществе, не прогуляешься по Невскому проспекту».
Смотрю я на всех этих дурочек из Эскортограма, стирающих при помощи скальпеля хирурга и фотошопа свои носы, и думаю: в погоне за модным некогда обликом Анджелины Джоли, на который можно поймать мужскую пипиську, эти женщины стёрли себя.
Остались одни понты, имидж, внешняя картинка жизни, которая удалась.
А что за картинкой? Что стоит за красивыми и не очень фоточками в Инстаграме?
Внутренняя пустота и потерянность безносых существ, которую они пытаются забить барахлом, силиконом и лайками таких же потерянных безмозглых куриц в Инстаграме?
Жалко вам Настю и иже с нею? Почему?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет