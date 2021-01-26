 

Нос – Личное мнение

26.01.2021, 20:12, Разное
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У Анастасии Решетовой стремительно уменьшается нос. Да что там уменьшается! Практически пропал!  


Фото: Соцсети

 Прям по Гоголю. Помните «Нос» классика?

Там у коллежского ассесора Ковалёва тоже пропал нос: проснулся — а не месте носа — ровное место!

«Чёрт знает что, какая дрянь! — восклицает он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»


Решёткина-Тиматева и иже с нею — гоголевские персонажи современной России: и у Гоголя, и у них нос символизирует имидж или, как мы говорим сегодня, понты.

Сбежав с лица Ковалёва, нос разгуливает по городу в мундире статского советника (этот статус — на три чина выше статуса коллежского ассесора), что говорит о том, что личность Ковалёва — гораздо мельче, его понтов.

Без носа — то есть без понтов — малодушный, пустой Ковалёв — чувствует себя абсолютно потерянным.

Без носа «не появишься в официальном учреждении, в светском обществе, не прогуляешься по Невскому проспекту».  

Смотрю я на всех этих дурочек из Эскортограма, стирающих при помощи скальпеля хирурга и фотошопа свои носы, и думаю: в погоне за модным некогда обликом Анджелины Джоли, на который можно поймать мужскую пипиську, эти женщины стёрли себя.  

Остались одни понты, имидж, внешняя картинка жизни, которая удалась.  

А что за картинкой? Что стоит за красивыми и не очень фоточками в Инстаграме?

  Внутренняя пустота и потерянность безносых существ, которую они пытаются забить барахлом, силиконом и лайками таких же потерянных безмозглых куриц в Инстаграме?

 Жалко вам Настю и иже с нею? Почему?

Источник: Лена Миро



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