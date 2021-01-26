Мнение: Письмо: “Поиграть в роковую женщину захотелось”

26.01.2021, 20:02, Разное

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Для самостоятельного разбора.

Здесь – все про зеленый виноград чайлдфри и незамужних женщин.

Про Неуловимых Джо, которых не только никто не ловит, но все стараются от них убежать.

asya_myx_xa

Здравствуйте, Эволюция. Меня зовут Ася. Читаю вас около пары месяцев и хочу попасть к вам на разбор, потому что похоже я совсем запуталась в отношениях.

Мне 38 лет, не замужем и не была. Знаю, что вы не любите чайлдфри, но я как раз из тех.

Моя ситуация такова. У меня был друг, с которым я дружила около 13 лет. Он был женат, двое маленьких детей. Ни разу не думали друг о друге как о чём-то большем. Мне как раз нравилось, что у меня есть представитель мужского пола, с которым я могу общаться о чём угодно, кроме темы секса и любви.

Замуж другие мужчины мне предлагали несколько раз, но я отказывалась. Просто не хотела. Расставалась легко и ни о ком ни разу не пожалела.

Спустя 13 лет мой С. начал за мной ухаживать. Сначала я это даже не осознала. Он просто стал чаще мне писать, предлагать встретиться, чтобы пообщаться, а позже стал предлагать подвезти меня с тренировки домой всё чаще и чаще. Я соглашалась, потому что думала, что он просто хочет больше общения.

Как-то раз он спьяну написал, что хочет меня. И даже тогда (вот я дура), я подумала, что это ну просто так, признался и признался. И написала, чтобы подыграть (никогда с ним до этого не флиртовала), что это взаимно. Поиграть в роковую женщину захотелось, видимо.

А спустя может быть месяц или меньше, он позвал меня к себе домой, пока жена с детьми была в гостях. Он и раньше так делал один раз и ничего тогда не произошло, посмотрели фильм, пообщались и разошлись. А в этот раз всё вышло иначе. Сначала во время просмотра фильма он попросил разрешения ко мне прикоснуться. Я была в шоке, но разрешила. Он стал очень нежно меня гладить по волосам и рукам и я поплыла. А потом он стал меня целовать в шею и меня как током дёрнуло. Поняла наконец, что происходит какая-то фигня. Сказала ему, если не прекратишь это, я уйду прямо сейчас. Он прекратил.

Но я всё равно ушла, потому что действительно была в шоке и не знала, как на это реагировать. Он не препятствовал, посадил меня в такси и я уехала.

А потом я решила поиграть. Типа, я свободная, никому не изменяю. А если он решил поизменять, так это его проблемы. Возвращаясь в настоящее время, понимаю, что это дурь и всё нужно было остановить мне в самом начале. Но у меня была нужда. Причём не в каком-то мужчине, а именно в нём. Возможно сыграла роль долгой френдзоны, в которой он вёл себя всегда максимально порядочно. Помогал мне много, в каких-то сложных ситуациях, компы мои чинил, доставал действительно нужные мне вещи и не приставал. Да и в общении у нас было всё очень комфортно и приятно, хотя не скажу, что мы сильно много общались, нет. Это было точечно, редко, но всегда комфортно, в границах.

Завязался роман. Сильный и страстный. Страсти было очень много с обеих сторон и я очень удивлялась и не понимала, почему я раньше к нему ничего не чувствовала. Не буду долго описывать сам роман, думаю они все однотипные. Люблю-нимагу. И я даже в какой-то момент страшно захотела от него ребёнка. Видимо, гормоны были настолько сильны, что даже чайлдфри захотела иметь детей. Слава богу, гормоны схлынули раньше, чем мы натворили дел.

Оглядываясь назад я начинаю понимать, что страсть и любовь разные вещи. И что под влиянием химии в мозгу можно и наобещать и натворить чего угодно, о чём потом будешь жалеть. В какой-то момент я поняла, что сама себя загоняю в очень нехорошую ловушку. Я сильно влюбилась, а он женат. Он рассказывал мне о своей жене нехорошие вещи. Как я потом, почитав истории себе подобных, поняла, что они стандартны и многие мужчины в дефолте так говорят. Если вкратце – если бы не жена, я бы не пошёл налево.

Я поверила. Я никогда не имела дело с женатыми мужчинами ранее и я во всё поверила. Что ему там плохо и он решил уйти. Ради меня. Но читая вас сейчас, понимаю, что это были мои щипцы. Я ему много раз говорила, что роль любовницы меня не устраивает, я хочу нормальные отношения и… При этом никуда не уходила. Мы договорились, что подождём полгода, чтобы убедиться, что это действительно любовь. Точнее, это он сам мне предложил, но, подозреваю, что под моим давлением. Один только раз я сказала ему, что хочу уйти, чтобы не рушить его семью. Это было как раз перед тем, как он признался во всём своей жене.

Он сказал, что он уже всё решил, а я хочу сбежать в самый ответственный момент. Тогда с моей стороны это получается и не любовь к нему вовсе. И я никуда не ушла.

А дальше начался ад. Он признался своей жене, но несколько раз оттягивал этот момент. Сначала сказал, что расскажет после дня рождения жены ближе к концу ноября, потом, что не хочет ей и себе портить новый год, поэтому сделает это после нового года. А потом в середине января день рождения дочери и он сделает это после. Постепенно я начала понимать, что родственников у него много и юбилеев с днями рождения бабушки и любимой собачки у него тоже очень много. И. Снова надавила на него.

Он рассказал обо всём жене, но никуда не ушёл. Более того, он продолжил там жить и мы стали очень редко видеться. Потому что он там пока очень очень нужен, как он мне говорил. Он не хотел, чтобы жена стала манипулировать его детьми, очень боялся, что не даст ему с ними общаться.

Через месяц я спросила, собирается ли он ко мне переезжать. Я уже давно освободила свою квартиру от квартирантов и ждала его. А он не приходил. Только редкие встречи. В итоге, его выгнала жена и он очень сильно горевал по этому поводу. А ещё сказал, что жена – единственная, кто ни в чём не виноват в этой ситуации. С этого момента я начала сливаться и теряться в многочисленных вопросах к нему.

Он переехал ко мне, но это нельзя было назвать переездом. Он перевёз ко мне свои вещи, а фактически был всё время там. Ко мне приходил только переночевать. Мне сказал, что жена не хочет разводиться. Типа, живи там со своей любовницей, но официально не разводись. Я не понимала вообще, зачем он мне это говорит.

Потом жена поставила ему ультиматум. Либо возвращаешься домой, либо я увезу детей в другой город и ты их никогда больше не увидишь. И он ушёл. Причём была попытка обвинить меня, так как я предоставила ему самому решать и не удерживала. Вот был у меня удачный момент выйти красиво из всей этой ситуации, но я не воспользовалась.

Он ушёл, но ключи мне не отдал. Возвратясь домой в один из дней, я увидела письмо, в котором говорилось, какая я замечательная и как ему со мной хорошо и как плохо без меня. И цветы стояли в вазе рядом. Я всё выкинула в окно. В письме не было ни слова, что он решит эту ситуацию и вернётся ко мне, только лишь описания какая я замечательная и как ему без меня плохо. Написала ему, что всё закончено и уехала в другой город к подруге отойти от всего этого.

Он приехал в этот город на третий день. И опять не стал говорить, как он хочет решить эту ситуацию, а стал говорить, что он нужен детям. Что они маленькие и что им нужно много времени. И что он обязательно решит это всё, но потом. Когда потом – он не ответил.

И я вернулась. Я сама не понимаю зачем и на каких условиях. Всё на тех же. Он не разводится, приходит по ночам, а я жду. Жду непонятно чего. Меня надолго не хватило и я ушла сама, выгнала его из квартиры. Было очень дурно и плохо его выгонять, в душе тошно, желудок выворачивало от всей этой ситуации. Он ревел, мы оба ревели, но он ушёл.

Короче, несколько раз мы разбегались и в итоге, как я сейчас сама понимаю, я выревела у него развод. Сказала, чтобы выбирал, либо развод, либо я ухожу окончательно. Он сказал, что ему нужно три месяца, чтобы всё подготовить. Я специально переспросила, что к энной дате он уже будет либо в разводе, либо в состоянии развода. Он подтвердил.

Через три месяца он мне сказал, что времени ему не хватило и нужно ещё несколько дней. Не объяснил почему не хватило, ничего не сказал, поставил перед фактом. Но добило меня то, что он до сих пор ничего не сказал своей жене и собирается на следующей неделе поставить её перед фактом за день до подачи заявления. Для меня это выглядело какой-то несусветной трусостью, потому что я думала, что эти три месяца он как раз и собирался разговаривать с женой и подготавливать её морально к разводу. Почему-то я была в этом уверена стопроцентно.

Я ушла от него молча, ничего не объясняя. Он приходил ко мне, чтобы показать справку о разводе, но я не вышла. Он попытался со мной встретиться ещё раз, но я не стала с ним разговаривать и больше он попыток не предпринимал.

И вот это ещё и не конец, простите Эволюция, что так много слов.

Я прожила без него полгода. Не выдержала и прислала ему песню в личные сообщения. У нас снова началось общение. Потихоньку, потихоньку и он снова начал жить у меня, потому что я снова предложила, а он снова согласился. Сначала всё было хорошо, но он по-прежнему приходил ко мне только поздно вечером, потому что укладывал своих детей спать. Приходил в 10 вечера и, примерно до двенадцати-до часу ночи у нас были еда, просмотр фильмов, общение, секс. У него вдобавок сложный график, два в день, два в ночь, отсыпной-выходной, а у меня стандартно суббота-воскресенье. Если он уделял мне время в мои выходные, то это было на полдня, а потом он опять уходил к детям. Я достала большие длинные щипцы и стала выковыривать из него время для себя. Он мне говорит, ну вот же мы с тобой ездили на целый день на горнолыжку, тебе этого мало? Я ему говорю – напомни, когда это было? Он – ну, месяц назад.

И это не значит, что я сидела его и ждала у окошка. У меня у самой насыщенный график и я поняла, что в принципе в будни я тоже плотно занята, помимо работы у меня очень много увлечений и друзей. Но как жить с человеком только по ночам? Как не хотеть с ним погулять днём и при этом не дёргаться, что ему в любой момент может позвонить жена и вся прогулка пойдёт насмарку? Я специально посчитала по его графику и поняла, что по сути я у него выпрашивала два воскресенья в месяц. Всего лишь два выходных дня в месяц, Карл.

Я работаю в офисе, но из дома, то есть у меня обычный график с 9 до 6, я менеджер, должна много разговаривать с клиентами. Он, к примеру, приходил с ночи и либо отсыпался, либо просто лежал рядом и играл в игрушки. И пытался со мной разговаривать. А мне приходилось отрываться от работы, потому что мне и с ним хочется поговорить, но мне сложно, потому что мне нужно в это время разговаривать с клиентом. То есть, очень неудобное общение получалось. Но он считал, что проводит таким образом время со мной, а мне вот недостаточно. Сказал, что он, как оказалось, и так пошёл на жертвы и убрал своё хобби из личного времени и посвящает его только мне, а я этого даже не замечаю. На мой вопрос – а почему, вместо таких ненужных никому жертв, ты не хочешь в эти будни поехать к детям, забрать их из садика и гулять с ними. Или заниматься своим хобби. И я буду только рада, потому что мне в это время всё равно нужно работать и с ним общаться полноценно я никак не могу. И дети будут явно рады провести день с папой, а не в садике. И хобби его не пострадает. Он промолчал.

Потом всё-таки сказал, что если он будет заниматься своим хобби, то будет мне мешать, потому что будет шуметь. А я ему некоторое время назад предлагала поставить дверь в кухне, чтобы никто никому не мешал, и даже нашла бесплатную на Авито. Он сказал, что не помнит такого.

У меня сейчас есть понимание ситуации, как мне кажется. С его стороны это была не любовь ко мне, а уход от проблем в браке. Ему действительно было хорошо со мной и не только в сексе, но моя СЗ для него была СЗ любовницы. И только.

С женой у него не было сильных проблем, был дефолт. Он пошёл налево через два месяца после рождения второго ребёнка, самое сложное время для семьи. Именно поэтому она потом стала ни в чём не виноватой. И сейчас он чувствует и вину свою перед ней и боится, что она заберёт у него детей, не даст с ними видеться. Сейчас жена для него полный авторитет. Я не могу строить никаких планов, потому что в любой момент может позвонить ему жена и он летит туда. Не хочет меня никак предупреждать об изменении планов, а просто ставит перед фактом, не смотря на наши договорённости. И с его детьми вместе с ним я тоже гулять не могу. Жена против и это естественно. Я выревела для себя два дня в месяц, которые бы принадлежали только нам двоим. При этом обговорила, что если форс-мажор, например, заболеет ребёнок, то естественно наши планы отменяются. Но как можно считать форс-мажором то, что жена, зная о том, что воскресенье его занято, просит его пойти на рынок с детьми, опять ломая наши с ним планы? Но даже если это действительно нужно было сделать в воскресенье и ни в какой другой день, неужели нельзя это заранее обсудить со мной, а не просто ставить перед фактом?

Он ставил меня перед фактом, что повезёт свою жену с детьми на море. Естественно вместе с ним. Он даже сказал, что знает, что мне не понравится, но это ничего не меняет. Я устроила истерику, он никуда никого не повёз, но я, естественно, превратилась в его глазах в агрессора.

Сейчас я снова с ним рассталась. Понимаю, что из-за моих щипцов моя СЗ низкая для него и он очень разозлился, что я снова его выгнала. А я сижу в куче вопросов и не знаю как из них выбраться. Например, он говорил, что очень нужен жене помогать с двумя детьми. Что я и примерно себе не представляю, как это сложно даже в магазин за продуктами с двоими выбраться, не говоря уже о чём-то большем. При этом, не так давно, он всерьёз собрался ехать в Питер, потому что нашёл там очень хорошую вакансию. Уже даже нашёл первоначальное съёмное жильё рядом с метро. Питер в полуторатысячах км от нашего города. И он, получается может уехать туда и приезжать максимум раз в месяц к жене, которая ни дня, по его словам, не может без него прожить?

Он говорил, пока мы с ним были тайными любовниками, что у жены не работа, а типа так, развлечение. Работа ради работы. И что он ей помогает, но не слышит даже спасибо в ответ, что ему всё это очень надоело и он не хочет больше помогать. А когда не так давно я стала у него вымаливать два воскресенья в месяц для себя, то оказалось, что работа у жены всё-таки хорошая и что он просто обязан её поддерживать, потому что мама у жены серьёзно больна. В общем, куда ни плюнь, я выгляжу человеком, который тянет одеяло на себя и просит больше, чем можно. На любое недовольство с моей стороны звучит – Ну это же дети.

С родителями и родственниками меня не знакомил, но оно и понятно, они против меня, я же увела его из семьи. Но с друзьями не знакомил тоже, женится не предлагал, хотя я сама у него спрашивала, собирается ли он на мне жениться после развода. Он сказал, что да. Знаю, что вытащила признание щипцами. Равно как и развод и многое другое.

Он помогал мне во многом, заботился. Сделал ремонт в кухне, зеркала повесил, возил на машине везде, где мне было нужно. Рукастый, умный, всегда было о чём с ним поговорить, секс был хороший. Но, как мне кажется, моя роль в его жизни – это любовница. Любовница с хорошим настроением. Которую надо прятать от всех. Я рассталась с ним снова, но меня гложет чувство вины и куча противоречий. Он множество раз говорил, что любит, однако его действия по отношению ко мне говорят, что я любовница и точка.

Можно ли вообще уже что-то сделать сейчас в этой ситуации и правильно ли я поступила, что в очередной раз ушла? Его СЗ для меня очень высокая пока что. Никак не могу снять корону, что я не любимая для него женщина.

Спасибо большое за разбор, если он случится.