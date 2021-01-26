Изменчивый нрав: Деми Мур, Сандра Баллок, Ума Турман и другие известные женщины, которых предали мужья и возлюбленные

26.01.2021, 19:50, Разное

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Режиссер Тейт Тейлор, ранее снявший “Девушку в поезде” и завоевавшую десяток призов “Прислугу”, собрал настоящую банду из харизматичных актрис. Эллисон Дженни, которая получила “Оскар” за роль в “Тони против всех”, где дралась со своей экранной дочерью. Оторва Джульетт Льюис из “Прирожденных убийц” и “От заката до рассвета”, а также восходящая звезда Аквафина из “Восьми подруг Оушена”. А еще “Черный лебедь” Мила Кунис, которая, если верить таблоидам, сама в жизни прошла через измену – писали, будто бы ее партнер Эштон Катчер провел ночь в постели со шведской визажисткой Линн Массинджер. Мы вспомнили нашумевшие истории про знаменитых женщин, которым довелось столкнуться с изменой, но которые сумели выйти из неприятных ситуаций победительницами.

Эллисон Дженни, Мила Кунис в фильме “Дать дуба в округе Юба”

Утонченные блондинки: Николь Кидман и Ума Турман

Как показывает жизнь, изменяют и самым утонченным блондинкам. Разве можно пойти налево, например, от прекрасной Николь Кидман? Но Том Круз выполнил эту миссию и, еще будучи в браке с Николь, закрутил роман со знойной Пенелопой Крус. Уме Турман сначала изменил муж-актер Итан Хоук – с няней их детей, потом жених-миллиардер Арпад Бюссон.

Николь Кидман и Том Круз Ума Турман и Итан Хоук

Темпераментные брюнетки: Сандра Баллок, Деми Мур и Шер

Изменяют и темпераментным брюнеткам. “Мисс конгениальность” Сандра Баллок в 39 лет вышла замуж за Джесси Джеймса, чтобы… через пять лет развестись из-за его измен. Джесси изменял Сандре со стриптизершами и моделями, а после развода выдал журналистам интимные подробности про бывшую звездную жену. Кстати, в прошлом году Джесси развелся уже с четвертой женой. Нынешний муж Милы Кунис Эштон Катчер не просто изменял своей предыдущей возлюбленной – Деми Мур, но, как та однажды призналась, периодически заставлял ее участвовать в сексе втроем.

Сандра Баллок и Джесси Джеймс Деми Мур и Эштон Катчер

Можно было бы сказать, что мужчины так самоутверждаются рядом с более знаменитыми подругами, но не факт. У Сонни Боно – мужа певицы Шер – подобных комплексов не было: ведь это он слепил из Шерилин Саркисян звезду, придумал ей сценический образ и писал хиты. Да и выступали они в первые годы дуэтом. И что Сонни? Он просто регулярно приводил в общий с Шер дом своих новых подружек.

Шер и Сонни Боно

Другой серийный изменщик прошелся сразу по двум знаменитым дамам. Легендарная оперная дива Мария Каллас однажды бросила своего мужа ради судостроителя и миллиардера Аристотеля Онассиса. После десяти лет совместной жизни Каллас, открыв как-то утром газету, прочла, что Аристотель женился на вдове президента Кеннеди Жаклин. Разумеется, Жаклин он тоже изменял – как и первый муж-президент.

Мария Каллас и Аристотель Онассис

Супермодели: Наоми Кэмпбелл и Эль Макферсон

Изменяют супермоделям. Взять к примеру Наоми Кэмпбелл: о двойной жизни своего бойфренда, рэпера Skepta (Джозеф Джуниор Аденуга), она узнала… из его профиля в соцсети. В один не самый прекрасный для Наоми день он выложил снимок УЗИ, сопроводив его подписью “Это маленький Аденуга”. На ничего не понимающую Кэмпбелл обрушился шквал поздравлений. Но вот только это было фото не ее будущего ребенка, а тайной любовницы рэпера!

Наоми Кэмпбелл и Skepta

Другой супермодели – Эль Макферсон – последовательно изменяли два мужа – плейбои-миллиардеры Арпад Бюссон и Джеффри Соффер. Кстати, Бюссон – тот самый жених-миллиардер Умы Турман, не ставший ее мужем из-за измены. Причем в отношениях с Умой у них родилась дочь, и Бюссон долго пытался отсудить ее у Турман, раздавая интервью о психическом нездоровье актрисы.

Эль Макферсон и Арпад Бюссон

Придворные измены

Да что там, если изменяют даже в королевских семьях! В 2011 году, всего лишь за неделю до свадьбы князя Монако Альбера II и княгини Шарлен, последняя узнала, что Его Величество крутил роман на стороне – с некоей Николь Кост. Николь родила от него сына, и узнав об этом, Шарлен, если верить СМИ, пыталась сбежать из-под венца. Испанской королеве Софии также изменял её муж Хуан Карлос I.

Князь Альбер и княгиня Шарлен

Ходят слухи, что и английской королеве Елизавете II приходилось закрывать глаза на интрижки мужа Филиппа Эдинбургского (сюжеты об этом есть в сериале “Корона”). Ну а уж про роман их сына Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз за спиной принцессы Дианы знает весь мир.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

И что в итоге?

Но если все эти и многие другие известные женщины несчастливы одинаково, то и объединяет почти их всех то, что, пройдя через предательство, они сумели взлететь еще выше. Хотя и по-разному обошлись с изменниками.

Эль Макферсон, например, отсудила у последнего мужа 53 миллиона из его 80-миллионного состояния. Шер простила своего Сони и, когда он умер, прервала концертный тур, чтобы прилететь на похороны и произнести прочувствованную, полную благородства речь. А вот наша кинодива Людмила Гурченко, которой однажды изменил третий муж – Иосиф Кобзон, да еще и с ее подругой, не только его выгнала, но, как рассказывают, до самой смерти при встрече с Кобзоном шипела сквозь зубы: “Ненавижу”. Ну а мудрый поступок советской кинозвезды Любови Орловой стал хрестоматийным: узнав, что муж-режиссер Григорий Александров пригласил на их домашнюю вечеринку свою пассию, Орлова выяснила, какое платье шьют сопернице для этого праздника, и обила всю мягкую мебель в доме той же тканью…

Героиня нового фильма “Дать дуба в округе Юба” отреагировала на измену мужа просто феерично. Как – смотрите в кинотеатрах.