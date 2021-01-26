Мнение: Кредиты для расточителей, революция от богатения и предложение по снижению уровня жизни в России

26.01.2021, 19:46, Разное

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1. Банки и микрофинансовые организации добиваются от ЦБ информации о тратах граждан. Мол, так им будет понятнее, кому кредиты давать стоит, а кому нет, и на какую сумму. В Центробанке склоняются к тому, чтобы выдать банкирам требуемое:

https://lenta.ru/news/2021/01/20/banking/

Банк России собирается изучить возможность предоставления кредитным учреждениям и микрофинансовым организациям информации о покупках россиян, чтобы те могли качественнее оценивать их доходы и рассчитывать показатель долговой нагрузки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

Банки и микрофинансовые организации должны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц при выдаче займов с конца 2019 года. Сейчас показатели при кредитах от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по займу к доходу заемщика за такой же период.

Теперь банк России хочет внедрить так называемый транзакционный скоринг. Такой тип оценки кредитоспособности человека подразумевает изучение суммы его покупок и торговых точек, которые он посещает. Чем больше сумма покупок и выше класс заведений, тем больше шансов получить одобрение по кредиту.

Идея только на первый взгляд кажется странной. На самом деле, банки мало зарабатывают на прижимистых и ответственных людях, которые мало тратят и стараются экономить, даже если они достаточно платёжеспособны. Такие люди обычно отказываются от навязываемых кредитных услуг, а даже если и берут в долг, стараются закрыть его досрочно.

2. Мнение читателя father_gorry о том, почему происходят революции:

https://olegmakarenko.ru/2051054.html?thread=786977774#t786977774

Я думаю, рост благосостояния как раз и является триггером революции. Это же пирамида Маслоу! Пока человек занят зарабатыванием денег на жизнь, его не волнует его статус. Как только потребность в деньгах в общей мере удовлетворена, человек начинает задумываться о том, кто он вообще и чего заслуживает на самом деле. И тут (странно, правда?) оказывается, что он слишком хорош и заслуживает гораздо большего. А это готовая пища для революционеров и революции. Как видим, всё логично и просто.

Так сейчас и в Америке: пока негры работали, они не бунтовали. Когда их снабдили деньгами в виде пособий, стало возможным использовать их в роли революционной политической силы. Вопрос на понимание: почему современные американские белые так не могут?

3. Неожиданное предложение в комментариях. Обычно читатели с «советскими» аватарками пишут, что уровень жизни в России невероятно низок и его необходимо поднять «хотя бы до советского уровня». Но тут всё наоборот:

https://olegmakarenko.ru/2052748.html?thread=787493004#t787493004

«Когда мы будем жить лучше Португалии»… а зачем нам жить лучше чем кто-то? Мы и так очень хорошо живём. Уровень жизни незаслуженно высок в России. Его вполне можно понизить процентов на 20 безболезненно. В СССР гораздо ниже были доходы и все были счастливы.

Как вам такой рецепт счастья? Согласно опросам, жители многих бедных стран чувствуют себя более счастливыми, чем россияне (то ли они больше отдыхают, лёжа под пальмой, то ли наоборот, тяжёлый физический труд помогает им лучше вырабатывать эндорфины). Быть может, коммунистическая мысль таки нащупала способ решения наших проблем?