 

В декабре госдолг Украины увеличился на 153,64 млрд грн – Минфин

26.01.2021, 19:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В декабре 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг увеличился на $6,01 млрд. Об этом речь идет в информационной справке, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины (.docх).

По состоянию на 31 декабря государственный и гарантированный государством долг составлял 2,551 трлн грн ($90,26 млрд). Из них госдолг – более 2,259 трлн грн ($79,90 млрд). Это 88,53% общей суммы долга. В структуре госдолга внешний составил 1,258 трлн грн ($44,51 млрд), внутренний – 1 трлн грн ($35,39 млрд), отмечено в справке.  

Гарантированный государством долг составлял 292,7 млрд грн, в том числе внешний гарантированный долг – 260,41 млрд грн, внутренний – 32,29 млрд грн.

В сентябре 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос, а в долларовом – уменьшился.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн.

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Голосование по поправкам в Конституцию и «страшный кошмар власти»

17.07 / Стали известны детали убийств из дела Фургала

15.10 / Алиев назвал Пашиняна «продуктом Сороса»

22.01 / Шрёдер призывает радикально реформировать Европу

21.07 / Новый электрокроссовер Skoda Enyaq показали без камуфляжа

06.07 / Госдеп оценил опасность обстрелов «зеленой зоны» Багдада

29.06 / Боевой робот “Маркер” принял участие в настоящих учениях

15.01 / Инфекционист рассказал, когда может произойти рост суточного числа заболевших COVID-19 в Украине

25.11 / Газпром указал на новые возможности в падении рынка СПГ

30.08 / Снизить давление поможет оливковое масло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска