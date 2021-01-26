В Украине с 2022 года техосмотр транспорта должен стать обязательным — Криклий

26.01.2021, 19:44, Новости дня

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Технический осмотр транспортных средств должен стать обязательным в Украине с 2022 года. Об этом 26 января “РБК-Украина” рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Соблюдение транспортных технических требований и контроля являются важными. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивление населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось. Так не должно быть. Мы должны получить контроль и доступ к информации относительно технического и экологического состояния транспортных средств”, – сказал Криклий.

Он уточнил, что были предложения принять соответствующий законопроект, который содержал бы переходные положения, это обеспечило бы постепенную реализацию. По мнению Криклия, начинать вводить техосмотр можно с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

“Особой разницы нет – техосмотр или сертификация, если речь идет о сроке раз в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять”, – заявил он.

Чиновник отметил, что контроль технического состояния транспорта является одним из основных требований по интеграции с ЕС. Он составляет около 20% от обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, так как касается экологических норм, подчеркнул министр.

“Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов”, – пояснил глава Мининфраструктуры.

Техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.

В мае 2019 года в Украине изменили процедуру прохождения техосмотра. Для прохождения техосмотра владельцы транспортных средств теперь получают самоклейную RFID-метку радиочастотной идентификации вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра. Ее нужно прикрепить к лобовому стеклу.

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