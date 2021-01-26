 

“Любим безумно”. Дочь Добкина позировала в объятиях отца

26.01.2021, 19:44, Новости дня
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Дочь бывшего народного депутата от Оппозиционного блока и экс-мэра Харькова Михаила Добкина Алла Добкина 26 января разместила в сети подборку семейных снимков, на которых запечатлен ее отец.

Она посвятила публикацию его дню рождения – 26 января политику исполнился 51 год. На первых двух снимках отец и дочь Добкины запечатлены в объятиях друг друга, а на третьем фото политик позирует с двухлетним внуком Марком на руках.

“Самый лучший папа, самый лучший дедушка, самый лучший друг, самый лучший человек! Любим безумно!” – подписала она публикацию.

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Публикация от Алла Михаи * ловна (@dobkinaofficial)

Алла Добкина – дочь политика от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единокровные сестры Ева (2007) и Полина (2010).

В браке с бизнесменом Олегом Гуревичем Алла Добкина осенью 2018 года родила сына Марка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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