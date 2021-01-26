 

Соловей: Германия самостоятельно не откажется от “Северного потока – 2”. Но на сторону Украины уже стали немецкие либералы и партия “зеленых”

26.01.2021, 19:44, Новости дня
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Германия самостоятельно не откажется от российского “Северного потока – 2” – только под давлением санкций США. Поэтому после избрания Байдена Берлин активизировал лоббистскую деятельность в Америке.

Но, несмотря на общий пессимизм относительно судьбы “Северного потока – 2”, появился неожиданный поворот в самой Германии.

Последние недели посольство Украины начало массированную разъяснительную кампанию по поводу псевдоэкологического фонда для достройки “СП – 2”.

И это вызвало цепную реакцию! На сторону Украины стало немецкое движение Fridays For Future (FFF), которое впервые – вместе с главными экологическими NGOs – выступило широким фронтом против “СП – 2”, провело демонстрации в центре Берлина и по всей Германии.

Твит посла Украины в ФРГ Андрея Мельника ретвитнула лидер движения FFF Нойбауэр (за сутки – 45 тыс. просмотров).

И хотя шансы на достройку остаются высокими – все и дальше зависит от США, это развитие может стать game changer.

Тем более, что на сторону Украины, кроме партии “зеленых” стали и местные либералы – председатель партии Линднер (с которым еще недавно воевали за Крым) выступил за мораторий строительства “СП – 2”.

Этот кейс наглядно показывает, что классическая дипломатическая деятельность – контакты с официальными органами – может быть успешной только в сочетании с работой по линии гражданского общества.

Источник: Соловей Игорь / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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