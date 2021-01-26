В Америке представили скоростной вертолет будущего

26.01.2021, 19:42, Новости дня

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Американские компании Sikorsky и Boeing представили свою новейшую разработку. Речь идет о прототипе скоростного вертолета, аналоги которого будут производиться в недалеком будущем.

Летательный аппарат Defiant-X обладает заостренной для лучшей аэродинамики передней частью. Конструкция шасси предполагает наличие носового колеса, которое облегчит маневрирования на посадочной площадке.

Однако самое главное преимущество вертолета нового типа – это его способность разгоняться до таких высоких скоростей, о которых нынешние пилоты даже не помышляют. Впрочем, разработчик пока предпочитает умалчивать о конкретных технических показателях. Мы можем только догадываться, что речь идет о по-настоящему самолетных скоростях.