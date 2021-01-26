 

В Америке представили скоростной вертолет будущего

26.01.2021, 19:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские компании Sikorsky и Boeing представили свою новейшую разработку. Речь идет о прототипе скоростного вертолета, аналоги которого будут производиться в недалеком будущем.

Летательный аппарат Defiant-X обладает заостренной для лучшей аэродинамики передней частью. Конструкция шасси предполагает наличие носового колеса, которое облегчит маневрирования на посадочной площадке.

Однако самое главное преимущество вертолета нового типа – это его способность разгоняться до таких высоких скоростей, о которых нынешние пилоты даже не помышляют. Впрочем, разработчик пока предпочитает умалчивать о конкретных технических показателях. Мы можем только догадываться, что речь идет о по-настоящему самолетных скоростях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В Кремле отреагировали на участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

28.09 / Xpeng презентовала в Пекине летающий автомобиль

11.07 / Полиция выяснила обстоятельства огнестрельного ранения активиста в Николаеве

30.07 / Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами

30.07 / Российские и американские ученые договорились о сотрудничестве с борьбе с COVID-19

05.11 / Против директора ФБК возбуждено уголовное дело

03.07 / Грузинский парламент утвердил поправки в Избирательный кодекс 

06.08 / Штаб Тихановской заявил об отказе властей Минска в проведении митинга оппозиции

30.12 / Попова объяснила случаи повторного заражения COVID-19

25.06 / Шмыгаль назвал сумму, которую Кабмин собирается выделить на ликвидацию последствий наводнения в Прикарпатье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска