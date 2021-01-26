 

Motorola представляет новый смартфон Edge S на Snapdragon 870

26.01.2021, 19:42, Новости дня
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Еще за два дня до официальной презентации компания Motorola объявила о грядущем выпуске обновленной модели смартфона Edge S, который получил процессор Qualcomm Snapdragon 870.

Одной из главных особенностей гаджета является поддержка формата беспроводной передачи данных 5G. Кроме того, в смартфоне установлен экран с диагональю в 6,7 дюйма, обеспечивающий частоту обновление картинки 90 Гц и качество изображения в стандарте Full HD+.

Объем оперативной памяти может быть равен 6,8 либо 12 Гб, а встроенная предоставляется на выбор: 128 и 256 Гб. От этих показателей также будет зависеть конечная цена гаджета, поясняют разработчики. В продаже смартфоны появятся ровно через неделю. В качестве базовой операционной системы используется Android 11.



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