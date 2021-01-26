«Действовали с достоинством и честью»

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26.01.2021, 19:40, Разное
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…депутат-единорос предложил поблагодарить силовиков за работу 23 января.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил поблагодарить правоохранителей, работавших на протестных акциях 23 января. Видеозапись с заседания Госдумы опубликовал телеканал «Дождь».

«За редким исключением эти люди — очень достойные граждане нашей страны — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность, защищая независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — пояснил он.

Предложение Исаева парламентарии встретили аплодисментами.

23 января по всей РФ прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил в СИЗО на 30 суток. Во многих городах демонстрации сопровождались задержаниями и столкновениями с полицией. От рук правоохранителей пострадали не только протестующие — как, например, получившая удар ногой в живот Мария Юдина, но и журналисты, работавшие на акции.

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Источник: Новая газета



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