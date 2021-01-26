 

Мнение: Погибли за украинское дело

26.01.2021, 19:36, Разное
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Во Львове почтили память участников неудачного ограбления почты Васыля Биласа и Дмытра Данилишина. В 1932 году при грабеже почтового отделения в Городке Львовской области был убит полицейский и работник почты, а грабители задержаны. Их судили и казнили.
На церемонии у мемориальной доски героям ограбления выступил замглавы львовской обладминистрации Юрий Холод и сказал: "Билас и Данилишин погибли за украинское дело. Наша борьба за свободу продолжается и теперь. Теперь это наше дело – помнить и не стоять в стороне, бороться – и побеждать! (с) Эдуард Долинский

Борись за Украину – грабь почту!

Источник: Colonel Cassad



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