Мнение: Три сосны мира

26.01.2021, 19:34, Разное

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Очень хороший свежий текст Корнева, в полной мере показывающий, в сколь странном (и страшном) положении мы все сегодня оказались – по сути, преданные и Западом, и Востоком.

“Российская «оппозиция за демократию и гражданские права» отныне существует в принципиально ином глобальном ландшафте, чем было еще год назад. Еще год назад эта оппозиция могла не ограничиваться критикой или пожеланиями, а указывать туда, где ее идеал был более-менее воплощен в реальности (как всем казалось), и это сразу ломало дискурс оппонентам. Одно дело – мечтать о воображаемом Деде Морозе, выслушивая нотации, что это всего лишь детская фантазия, невозможная в реальном мире, и совсем другое дело – иметь возможность указать на реального Деда Мороза с мешком реальных подарков.

«А что вы понимаете под честными выборами?» – «Как в США!». «А что вы понимаете под гражданскими правами?» – «Как в Евросоюзе!» Столь же легко было укорять местные власти в подавлении свободы слова, которую в свободных странах можно было вкусить, даже физически находясь в России, проникнув в тамошние интернеты, на такие площадки, как Фейсбук или Твиттер, дающие каждому право высказаться и быть услышанным. И вот, все это растаяло, как снег. Честные выборы в Америке (вместе с верой в американское «гражданское общество») смыла «борьба с Трампом». Гражданские права в Европе (вместе с верой в европейское «гражданское общество») смыла борьба с ковидом. А сфера «свободы слова», в том числе в Интернете, в «свободном мире» сжимается из года в год уже довольно давно, под давлением «единственно правильной» риторики. Дошло уже до того, что многие вещи, которые люди свободно обсуждают в стонущей от несвободы России, резиденту США или ЕС обсуждать боязно и рискованно. «Дед Мороз» Свободы развоплотился.

У российской «оппозиции за демократию и гражданские права» больше нет того «Свободного Запада», который она всегда чувствовала у себя за спиной. Физически, конечно, этот поддерживающий оппозицию «Запад» еще существует, но его поддержка отныне воспринимается в формате «Гитлер осуждает сталинские репрессии» или «Германский Генштаб отправляет Ленина в пломбированном вагоне». Запад больше не является образцом тех ценностей, которые исповедует «оппозиция за демократию и гражданские права». У этой оппозиции больше нет своего «родного» места в мире, она подвешена в воздухе. Можно, конечно, легко доказать, что по целому ряду параметров свободы и прав человека Запад пока, в текущем месяце, все еще превосходит современную РФ, но это уже «не то», особенно перед лицом очевидных тенденций. Люди, три десятилетия пытавшиеся уйти от «наследия Совка», взяв за образец Запад, вдруг обнаружили, что «Земля Обетованная» сама мутирует в «Совок», притом еще более злобный и беспощадный (в силу новых технических возможностей контроля и подавления), чем тот, из которого они бежали.

Если раньше «оппозиция за демократию и гражданские права» выступала с точки зрения Будущего, как посланец «переднего края Цивилизации», и гордо звала Россию к этой Цивилизации и к этому Будущему, то теперь ее идеалы остались в Прошлом, в далеком XX веке. Сегодня это «оппозиция именем Прошлого», «ретро-оппозиция», ностальгирующая по призракам. В этом смысле она ничем не отличается от «оппозиции поклонников СССР». Во второй половине 90-х был такой характерный типаж – «красные бабки и дедки», которые появлялись на всех протестных митингах с советскими плакатами и портретами Сталина. И все, даже «антисоветчики», на этих несчастных бабок смотрели с жалостью и состраданием, поскольку было ясно, что они безнадежно застряли в том, что уже прошло и никогда не вернется. И впереди у них – только смерть и забвение. Сегодня «оппозиция за демократию и гражданские права» фактически попала в положение этих ностальгирующих по Прошлому «красных бабок», хотя она состоит в основном из молодых, образованных и открытых к новому людей.

Кому-то эта позиция может показаться смешной, но в ней есть особое достоинство. Одно дело, чувствовать, что ты идешь «в ногу с мировыми процессами», и на пути – только досадное мелкое препятствие, в виде локального коррумпированного режима, который не вечен, и который осуждается «всем прогрессивным человечеством». И совсем другое дело – идти против мировой тенденции, против всего мира, который катится в глобальный Концлагерь, и знать, что за границей этого локального коррумпированного режима нет ничего, кроме еще более злобных и античеловеческих режимов, вооруженных самыми современными цифровыми технологиями. Одно дело, ощущать себя первой линией огромной победоносной армии, другое дело – оказаться последним отрядом разбитой армии, оказавшимся в окружении врагов. Диссиденты 70-х на этом фоне были счастливчиками, поскольку знали, что где-то за границей есть «мир их мечты», и в этот мир их, может быть, даже когда-нибудь вышлют. У «оппозиции за демократию и гражданские права» в 2020-х нет такой отдушины. Нет никакого «Старшего Брата за бугром», который разделяет их ценности всерьез и готов им честно помогать, чтобы воплотить эти ценности. Они остались одни против всего мира.

Люди, которые сегодня всерьез (а не по полицейской разнарядке) выступают «за демократию и гражданские права», должны в полной мере осознать ситуацию, в которой мы все оказались. И либо отступить, убоявшись, либо, принять этот крест с открытыми глазами”.

Другое дело, что эту ситуацию можно в кои-то веки рассматривать и как величайшую ВОЗМОЖНОСТЬ для России – в очередной раз предложить некий оригинальный, другой, свой собственный путь миру. Нашим людям ведь всегда скучно повторять что-либо за другими – это российское проклятие и в то же время российская изюминка. С тех пор, как выдохся коммунизм как идея, у нас наблюдался полный вакуум идей – но, что еще хуже, почему-то считалось, что “это и хорошо”, мол, какие еще идеи, никакие идеи не нужны, есть же уже готовый Запад, откуда надо просто все передрать “максимально близко к оригиналу”, а за любое отступление от “канона” – тут же бить по рукам со всей дури.

Теперь канон размывается на глазах вплоть до полного исчезновения – и это, повторю, ШАНС. Вопрос лишь в том, есть ли среди нас люди, способные увидеть ДРУГОЕ будущее. Чтобы и не Китай, и не США, и не Сомали. Есть ли выход между этих трех сосен?

Задача, надо признать, реально интересная.