 

Малышева рассказала об опасных свойствах родниковой воды

26.01.2021, 19:32, Разное
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Популярный теледоктор Елена Малышева рассказала, в чем заключается опасность родниковой воды. По ее словам, употреблять такую жидкость не рекомендуется, поскольку там присутствуют различные инфекции.
В рамках нового выпуска программы «Жить здорово!» тема зашла об отравлении сотен людей питьевой водой из-под крана в Буйнакске. На связь с Малышевой вышла женщина, ребенок которой плохо почувствовал себя после школы. Сначала мать подумала, что во всем виновата столовская еда, но сын сказал, что между уроками пил только чай. После этого всего выяснилось, что отравление спровоцировала вода, ставшая источником инфекции из-за прорыва канализации.

У ребенка поднялась высокая температура, присутствовали боли в животе, десять дней у него наблюдалась диарея. Мать призналась, что давала ему пить родниковую воду, поскольку не доверяет бутилированной. Елена Малышева возмутилась, услышав данную информацию. Она признавала помнить, что такая вода может спровоцировать кишечную палочку, дизентерию и прочие тяжелые заболевания.

Во время отравлением прием родниковой воды только усугубляет состояние пациента. В результате его здоровью наносится огромный вред.

Источник: www.youtube.com



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