 

Юморист Ефим Шифрин высказался об отсутствии детей

26.01.2021, 19:32, Разное
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Известный российский юморист Ефим Шифрин прокомментировал тему отсутствия детей. У комика есть огромная семья, с членами которой он поддерживает отношения.
Ефим Шифрин откровенно пообщался с ведущим Борисом Корчевниковым в рамках программы «Судьба человека». Он пояснил о своей огромной семье, с которой каждый год встречается в Израиле, туда обычно приезжают 50-70 человек.

Несмотря на то, что сам Шифрин отцом не стал, он написал детскую книгу «Я большая панда». Юморист заявил, что писатель Ханс Кристиан Андерсен не был женат и не обзавелся детьми. По мнению комика, примерным семьянинам и отцам также важно издавать детские книги. Сам же Шифрин и без родительского опыта создал произведения. Равноправными соавторами книги он назвал своих родственников.

Известно только об одном браке Ефима Шифрина, который быстро распался. Он отправился в ЗАГС в возрасте 26-ти лет.

Источник: www.youtube.com



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