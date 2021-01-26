 

Оксана Самойлова удивила фанатов снимком в тесном купальнике

26.01.2021, 19:32, Разное
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Супруга Джигана Оксана Самойлова удивила поклонников фотографией в тесном купальнике. На снимке она запечатлена вместе со своим мужем на Мальдивских островах.
Оксана Самойлова восхищает пользователей Сети своей фигурой после того, как родила четверых детей. Младший сын Давид появился на свет 11 месяцев назад в Майами. За короткое время супруга рэпера Джигана пришла в форму. Сейчас звездное семейство всем составом отдыхает на Мальдивских островах. Самойлова для фотосессии с мужем надела эффектный белый купальник.

На снимке супруги идут по пляжу вдоль океана. На Джигане надеты красные шорты, а на Самойловой раздельный купальник, который оказался ей не по размеру. Подписчики заявили, что лиф очень узкий для форм многодетной матери, но это даже понравилось фолловерам рэпера.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова воссоединились после событий, которые едва ли не довели пару до развода. В Майами, когда на свет появился долгожданный сын Давид, рэпер неожиданно оказался в рехабе. Сначала мать четверых детей заявила о твердом решении расстаться с артистом, но впоследствии у знаменитостей получилось наладить отношения.



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