 

Палестина выразила надежду на отмену «враждебных мер» США

26.01.2021, 19:20, Новости дня
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Палестина рассчитывает, что новая администрация США отменит «незаконные и враждебные» меры команды бывшего главы американской администрации Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД ПНА Рияд аль-Малики.

«Мы надеемся на отмену незаконных и враждебных мер, принятых администрацией Трампа, и надеемся работать вместе на благо мира. Мы приветствуем решение новой администрации вновь присоединиться к международному порядку, основанному на законе», – сказал аль-Малики на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что «США сыграют важную роль в многосторонних усилиях для установления мира на Ближнем Востоке».

В ноябре замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что администрация нового президента США Джо Байдена может отказаться от «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию.

В мае 2020 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в предложенной Вашингтоном «сделке века».



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