Сирия решила присоединиться к механизму получения вакцин COVAX

26.01.2021, 19:20, Новости дня

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Сирийское правительство решило, что страна присоединится к международному механизму доступа к вакцинам COVAX, сообщили местные телеканалы.

«Совет министров страны принял решение о присоединении Сирии к инициативе COVAX через ВОЗ после решения некоторых вопросов, чтобы как можно быстрее обеспечить [сирийцев] безопасной вакциной от коронавируса. Совет поручил минздраву страны принять все необходимые меры в этом направлении», – цитирует ТАСС сообщение телеканала «Аль-Ихбария».

При этом Сирия не планирует прекращать ведение переговоров с дружественными странами по поводу получения вакцины.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировая экономика может понести серьезные убытки из-за отсутствия одинакового доступа к вакцинам от коронавируса в мире, потери могут превышать 9 трлн долларов.

До этого сообщалось, что поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале.