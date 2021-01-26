 

ММКФ обещали провести в очном формате

26.01.2021, 19:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ), запланированного на 22-29 апреля, надеются провести его в очном формате, сообщил программный директор смотра Кирилл Разлогов.

«С отбором никаких проблем нет, поскольку сейчас большинство фестивалей и кинорынков проводится онлайн. Сейчас идет «Сандэнс» в Америке, начинается кинофестиваль в Роттердаме, только что прошел большой кинорынок в Индии, будет кинорынок в Гонконге. <…> Кроме того, достаточно много картин приходят по объявлению о приеме заявок на ММКФ. Смотров мало, а картин много, поэтому все стремятся попасть в программу. Мы надеемся, что фестиваль будет очным, хотя бы частично, в то время как значительная часть фестивалей сейчас уходит в заочный формат», – цитирует ТАСС Разлогова.

Он добавил, что традиционно программа фестиваля утверждается за месяц до его проведения. ММКФ в 2020 году прошел осенью в очном формате, несмотря на пандемию. Показы проходили с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса «A» Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.

Ранее СМИ сообщали, что церемония вручения кинопремии «Оскар» в США в апреле 2021 года не будет проходить в онлайн-формате, организаторы постараются провести мероприятие как обычно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / В РФ оценили угрозы Трампа блокировать военный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2»

05.12 / Адвокат заявил, что под статью об АУЕ рискует попасть любой россиянин

30.06 / Китайские власти решили создать в Гонконге представительство органов госбезопасности

09.10 / «Очередное заимствование у американцев» — французский историк раскритиковал идею «позитивной дискриминации в вузах

03.12 / “Угрожала следователю магическими способностями”. Полиция объявила подозрение блогеру Алене Лоран

19.10 / На полицейского завели дело из-за нижегородского стрелка

23.10 / Глава Государственной судебной администрации Украины подал в отставку

26.08 / В США задержали гражданина России. Его обвиняют в подготовке киберпреступления

30.06 / Аризона снова закрывается

19.11 / У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска