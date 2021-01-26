ММКФ обещали провести в очном формате

26.01.2021, 19:20, Новости дня

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Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ), запланированного на 22-29 апреля, надеются провести его в очном формате, сообщил программный директор смотра Кирилл Разлогов.

«С отбором никаких проблем нет, поскольку сейчас большинство фестивалей и кинорынков проводится онлайн. Сейчас идет «Сандэнс» в Америке, начинается кинофестиваль в Роттердаме, только что прошел большой кинорынок в Индии, будет кинорынок в Гонконге. <…> Кроме того, достаточно много картин приходят по объявлению о приеме заявок на ММКФ. Смотров мало, а картин много, поэтому все стремятся попасть в программу. Мы надеемся, что фестиваль будет очным, хотя бы частично, в то время как значительная часть фестивалей сейчас уходит в заочный формат», – цитирует ТАСС Разлогова.

Он добавил, что традиционно программа фестиваля утверждается за месяц до его проведения. ММКФ в 2020 году прошел осенью в очном формате, несмотря на пандемию. Показы проходили с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса «A» Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.

Ранее СМИ сообщали, что церемония вручения кинопремии «Оскар» в США в апреле 2021 года не будет проходить в онлайн-формате, организаторы постараются провести мероприятие как обычно.