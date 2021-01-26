 

Турчак рассказал Мишустину о работе “ЕР” в условиях пандемии

26.01.2021, 19:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Единороссы открыли сеть волонтерских центров в каждом регионе. Партийцы оказывпют помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отметил Турчак.

В частности, волонтеры партии довозят до места работы участковых врачей, закупают средства индивидуальной защиты, а депутаты работают в колл-центрах и так называемых красных зонах, рассказал секретарь генсовета “ЕР”.

По словам Турчака, партия продолжает активно взаимодействовать с кабинетом министров. Оперативно удалось решить вопрос о продлении скидки в 30% на оплату госпошлины через интернет.

Отдельное спасибо секретарь генсовета “ЕР” выразил Минздраву и главе министерства Михаилу Мурашко. Совместно с кабмином партия подготовила поправки о дистанционной продаже лекарств.

“Хотели бы тоже попросить у вас поддержки, чтобы максимально быстро этот законопроект приняли. А наш депутатский корпус уже будет мониторить его выполнение, в том числе с точки зрения доступности и контрафакта”, – обратился Турчак к Мишустину.

Кроме того, единороссы вместе с правительством активно работают над вопросами страхования от коронавируса учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковидных госпиталях.

В свою очередь Мишустин призвал не допустить роста цен и распространения поддельных лекарств при их онлайн-продаже. Есть риски. что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться, указал глава правительства.

Встреча Турчака с Мишустиным состоялась в преддверии второго социального онлайн-форума “Единой России”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Der Standard: российская вакцина против Covid-19 может захватить до четверти мирового рынка

06.11 / Скандалы: Синдром разведчика

13.12 / Золотые дворняги

07.01 / Вера Брежнева раcкрыла самую большую ценность новогодних каникул для нее

04.12 / Мнение: «Я всего добился сам. Ну, почти»

20.01 / Мнение: “Образцовая” кампания Франции

20.09 / Эксперт Субботин рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом

12.07 / Мнение: Наступление хуситов. 11.07.2020

12.10 / Мнение: Интернет в Рязани, беспилотники в автошколах и русские сериалы за рубежом

31.12 / Мнение: Убийство в Простоквашино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска