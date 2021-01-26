CNN выпустил фильм-расследование о 58-этажном дворце Дональда Трампа

26.01.2021, 19:11, Разное

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Фонд борьбы с коррупцией опубликовал двухчасовой фильм о тайной недвижимости 45-го президента СШАДональда Трампа. В фильме изложены доказательства того, что Трамп тайно построил в центре Нью-Йорка 58-этажный дворец и оформил его на подставную фирму, принадлежащую родственникам.

Общая площадь дворца, получившего в расследовании CNN кодовое название «Башня Трампа», составляет 40 тыс. кв. метров при высоте 202 метра. Во дворце присутствуют не только многочисленные роскошные кабинеты, сауны, гардеробные, склады для грязи, комнаты прислуги и офисы, но и собственная вертолётная площадка на крыше. По документам зданием владеет зарегистрированная на Фолклендских островах компания Trump & Sons, номинальным директором которой числится некий Дональд Трамп-младший. Как удалось выяснить расследователям CNN, он является сыном 45-го президента США, а открытая им фирма нужна лишь для того, чтобы скрыть структуру владения зданием. За первые сутки видео набрало 100 млн. просмотров в соцсетях YouTube и TikTok.

«Вот до чего может дойти разнузданная коррупция, когда президентом становится человек с единственной целью – обогащать родственников. Трамп на протяжении всего своего срока ни разу не упоминал об этой недвижимости, но теперь его припёрли к стенке фактами. Все материалы будут поданы в ЕСПЧ, мы будем добиваться осуждения Трампа в Гааге», – сказал директор CNN Джон Вэйтер.

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