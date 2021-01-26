От кутюра Ульяны Сергеенко до теплой капсулы сестер Голомаздиных: лукбуки новых коллекций

26.01.2021, 18:56, Разное

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Ulyana Sergeenko

Юбилейный – десятый – год существования Дома моды Ulyana Sergeenko открыла весенне-летняя кутюрная коллекция. На создание образа новой героини Ульяну вдохновила Вера Холодная – знаменитая русская актриса немого кино. На настроение коллекции повлияли и другие легендарные имена 20-х годов прошлого столетия: скульптор Деметер Чипарус и его танцующие скульптуры, художник Роман Тыртов, известный под псевдонимом Эрте. Вдохновением также послужили архитектура, предметы интерьера той эпохи: Эмпайр Стейт билдинг в Нью-Йорке, здание библиотеки имени Ленина в Москве, скульптура “Рабочий и колхозница” Веры Мухиной, павильон станции метро “Аэропорт” и другие.

Rumors

Украинский бренд Rumors представил новую линейку, выполненную в духе романтического аскетизма. В нее вошли пышные, но комфортные в носке платья и рубашки, а центральным элементом стали съемные воротнички, которые отсылают к загадочной Англии викторианской эпохи. Цветовая гамма коллекции построена на контрастах глубоких темных оттенков — синего, зеленого, черного, а также мягких светлых оттенков. Сами авторы, креативный тандем из Киева, описывают линейку как “clothes for romantic vibes”.

12 Storeez

Январская капсульная коллекция 12 Storeez – светлая и минималистичная, об обновлении и чистоте. В нее вошли проверенные бестселлеры марки в новых оттенках – двубортные пальто из шерсти и кашемира, тонкие кашемировые джемперы, платья и жакеты и невесомые полупрозрачные водолазки из экстратонкой мериносовой шерсти. Это база – для тех, кто разобрал гардероб на каникулах и не хочет ничего лишнего.

Avgvst

Российская ювелирная марка представила вторую часть коллекции Heart Of Avgvst, где традиционные для бренда коды встречаются с архетипами из средневекового прошлого и эстетикой 80-х.

Мы в Avgvst задались вопросами: а какими должны быть современные украшения сегодня? Какой дизайн пройдет проверку временем и не надоест? И вообще, какие украшения могут быть и бескомпромиссно женственными, и актуальными? В конце 2020 мы особенно ощутили усталость от авангардных форм, иронии и сарказма, от коротких трендов, поэтому начали искать ответы в других местах,

– говорит Наталья Брянцева, основательница Avgvst.

Sinobi

Sinobi – бренд ортопедической обуви с футуристическим дизайном из эко-френдли материалов, который продвигает идею осознанности и проводит ортопедические исследования для создания обуви, которая поможет привести к положительным изменениям физического состояния. Используя такие модели как Classic, Velcro и Round, марка представила съемку, посвященную серьезному отношению к здоровью, используя в ней символ кислородной маски.