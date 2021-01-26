 

Россия останется стабильной, несмотря на усилия Запада по поощрению протеста

26.01.2021, 18:54, Разное
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Редакционная  статья Global Times

Опубликовано: 25.01.2021

Люди любят проводить время возле Новодевичьего монастыря в Москве, Россия, 2 января 2021 г. (Фото Максима Чернавского / Синьхуа)

В городах по всей России, включая Москву,  прошли  антиправительственные акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Западные СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что было арестовано более 3000 протестующих. 

44-летний Навальный был юристом и десять лет назад посвятил себя  оппозиционной  деятельности. Во время испытательного срока в августе 2020 года Навальный был отравлен, и российские власти разрешили ему выехать на лечение в Германию. Навальный обвинил правительство РФ в его отравлении, это  обвинение  РФ категорически отрицает, но оно  получило поддержку Запада. 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, он  был задержан. 

В субботу  в Москве и других городах России,  прошли  официально  не  согласованные акции протеста. Вскоре  после  их начала, США и другие западные страны  выразили обеспокоенность, потребовав от РФ освободить задержанных. Посольство США в России, под предлогом напоминания местным американцам о том, что они должны позаботиться о собственной безопасности, объявило время и место проведения  демонстраций еще до того, как они состоялись. Но на самом деле объявление помогло спровоцировать протестующих и направить их. МИД России  выразил категорический  протест  против этого шага США.

В настоящее время западный мир единодушно осуждает Россию. Запад не только требует освобождения арестованных демонстрантов и самого Навального, но и  готовится  (Европейский союз)  ввести новые санкции против России.

Нынешние протесты  и связанные с ними  конфликты затруднили для России  налаживание  отношений с США и Европой. И  они могут  стать поводом  для  ухудшения этих  отношений. Сейчас не время для США и их союзников атаковать Россию под предлогом так называемых проблем демократии и прав человека. Не так давно бунтовщики штурмовали Капитолий США, пять человек погибло. В 2020 году  в  США  вспыхнули  протесты против расовой дискриминации, они  продолжались долгое время, и полиция США осуществила серию репрессивных мер. Теперь Соединенные Штаты  поддерживают антиправительственные протесты в других странах. Это морально противоречиво. Двойные стандарты США слишком очевидны, и мир будет смеяться  над ними.

Политические оппоненты в России, естественно, существуют, и у них неизбежно есть сторонники. Поддержка этих оппозиционных группировок – наиболее эффективный способ действий Запада против России. Однако РФ адаптировалась к периодическим действиям оппозиции и сформировала набор эффективных методов борьбы с ними. Вообще говоря, антиамериканские настроения в РФ намного сильнее, чем проамериканский комплекс. В 1990-х бывший российский лидер Борис Ельцин пошел по проамериканскому пути, но в конечном итоге был обманут США, в результате чего национальная мощь и международный статус РФ были ослаблены. Урок   был  хорошо  усвоен  российским  обществом.

Большинство россиян понимают, что долгосрочная политика США заключается в отчуждении РФ и ослаблении ее силы. Существование российской оппозиции – это реальность, определяемая политическим уклоном. Однако сила этих оппозиционных сил ограничена, потому что жители РФ четко осознают, что российские оппозиционные силы используются Вашингтоном в качестве рычага воздействия на Москву. Сейчас люди  в  большинстве своем  поддерживают президента РФ Владимира Путина и его команду, которые твердо защищают стратегические интересы страны. 

Запад называет  Москву «авторитарной». В РФ реализована многопартийная система, в которой политическая оппозиция может существовать на законных основаниях. На предыдущих президентских выборах в стране складывалась  ситуация  не в пользу правящей партии. Тем не менее, РФ определяется США и Западом как «авторитарная страна». Её  политическая эволюция не дала  ключевых ресурсов для ослабления напряженности  с Западом. 

В конечном счете, РФ просто слишком велика и обладает ядерным сдерживающим потенциалом, который  вполне  соотносится  с американским. США и Запад не приемлют существования РФ в  виде  такого мощного  и независимого  государства. Поэтому  Вашингтон и Брюссель,   в своей политике в отношении России  придерживаются стратегического подхода направленного  на  её ослабление.

Но мы верим, что РФ не потерпит поражение от США и Запада. РФ обладает невообразимой стойкостью и несгибаемостью духа, которые  люди  на Западе  просто не могут себе представить. РФ изощренна в дипломатии и конкуренции. Российское общественное мнение прошло испытание тяжелым экономическим спадом, когда в предыдущие годы в стране были крайне низкие цены на нефть. С момента вспышки COVID-19 РФ не испытывала более серьезных трудностей, чем западный мир. Если США и Запад сейчас начнут  строить политические козни, то время и удача  будут не  на  их стороне. 

США и другие западные страны вмешиваются в дела любой страны, у которой есть внутренние проблемы. Для развивающихся стран очень важно не предоставлять им такие возможности. Пусть идет время. Пока неизвестно, кто погрузится в хаос  в  будущем: США и Запад или крупные развивающиеся страны.



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