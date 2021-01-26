Россия останется стабильной, несмотря на усилия Запада по поощрению протеста

26.01.2021, 18:54, Разное

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Редакционная статья Global Times

Опубликовано: 25.01.2021

Люди любят проводить время возле Новодевичьего монастыря в Москве, Россия, 2 января 2021 г. (Фото Максима Чернавского / Синьхуа)

В городах по всей России, включая Москву, прошли антиправительственные акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Западные СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что было арестовано более 3000 протестующих.

44-летний Навальный был юристом и десять лет назад посвятил себя оппозиционной деятельности. Во время испытательного срока в августе 2020 года Навальный был отравлен, и российские власти разрешили ему выехать на лечение в Германию. Навальный обвинил правительство РФ в его отравлении, это обвинение РФ категорически отрицает, но оно получило поддержку Запада. 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, он был задержан.

В субботу в Москве и других городах России, прошли официально не согласованные акции протеста. Вскоре после их начала, США и другие западные страны выразили обеспокоенность, потребовав от РФ освободить задержанных. Посольство США в России, под предлогом напоминания местным американцам о том, что они должны позаботиться о собственной безопасности, объявило время и место проведения демонстраций еще до того, как они состоялись. Но на самом деле объявление помогло спровоцировать протестующих и направить их. МИД России выразил категорический протест против этого шага США.

В настоящее время западный мир единодушно осуждает Россию. Запад не только требует освобождения арестованных демонстрантов и самого Навального, но и готовится (Европейский союз) ввести новые санкции против России.

Нынешние протесты и связанные с ними конфликты затруднили для России налаживание отношений с США и Европой. И они могут стать поводом для ухудшения этих отношений. Сейчас не время для США и их союзников атаковать Россию под предлогом так называемых проблем демократии и прав человека. Не так давно бунтовщики штурмовали Капитолий США, пять человек погибло. В 2020 году в США вспыхнули протесты против расовой дискриминации, они продолжались долгое время, и полиция США осуществила серию репрессивных мер. Теперь Соединенные Штаты поддерживают антиправительственные протесты в других странах. Это морально противоречиво. Двойные стандарты США слишком очевидны, и мир будет смеяться над ними.

Политические оппоненты в России, естественно, существуют, и у них неизбежно есть сторонники. Поддержка этих оппозиционных группировок – наиболее эффективный способ действий Запада против России. Однако РФ адаптировалась к периодическим действиям оппозиции и сформировала набор эффективных методов борьбы с ними. Вообще говоря, антиамериканские настроения в РФ намного сильнее, чем проамериканский комплекс. В 1990-х бывший российский лидер Борис Ельцин пошел по проамериканскому пути, но в конечном итоге был обманут США, в результате чего национальная мощь и международный статус РФ были ослаблены. Урок был хорошо усвоен российским обществом.

Большинство россиян понимают, что долгосрочная политика США заключается в отчуждении РФ и ослаблении ее силы. Существование российской оппозиции – это реальность, определяемая политическим уклоном. Однако сила этих оппозиционных сил ограничена, потому что жители РФ четко осознают, что российские оппозиционные силы используются Вашингтоном в качестве рычага воздействия на Москву. Сейчас люди в большинстве своем поддерживают президента РФ Владимира Путина и его команду, которые твердо защищают стратегические интересы страны.

Запад называет Москву «авторитарной». В РФ реализована многопартийная система, в которой политическая оппозиция может существовать на законных основаниях. На предыдущих президентских выборах в стране складывалась ситуация не в пользу правящей партии. Тем не менее, РФ определяется США и Западом как «авторитарная страна». Её политическая эволюция не дала ключевых ресурсов для ослабления напряженности с Западом.

В конечном счете, РФ просто слишком велика и обладает ядерным сдерживающим потенциалом, который вполне соотносится с американским. США и Запад не приемлют существования РФ в виде такого мощного и независимого государства. Поэтому Вашингтон и Брюссель, в своей политике в отношении России придерживаются стратегического подхода направленного на её ослабление.

Но мы верим, что РФ не потерпит поражение от США и Запада. РФ обладает невообразимой стойкостью и несгибаемостью духа, которые люди на Западе просто не могут себе представить. РФ изощренна в дипломатии и конкуренции. Российское общественное мнение прошло испытание тяжелым экономическим спадом, когда в предыдущие годы в стране были крайне низкие цены на нефть. С момента вспышки COVID-19 РФ не испытывала более серьезных трудностей, чем западный мир. Если США и Запад сейчас начнут строить политические козни, то время и удача будут не на их стороне.

США и другие западные страны вмешиваются в дела любой страны, у которой есть внутренние проблемы. Для развивающихся стран очень важно не предоставлять им такие возможности. Пусть идет время. Пока неизвестно, кто погрузится в хаос в будущем: США и Запад или крупные развивающиеся страны.