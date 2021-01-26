«Мы готовим перезапуск телепередачи «Форт Боярд»: Константин Эрнст раскрыл истинное назначение дворца под Геленджиком

26.01.2021, 18:51, Разное

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст раскрыл истинное назначение дворца под Геленджиком, показанного в фильме Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки».

«Ни Путину, ни его родственникам этот дворец не принадлежит. Это лишь декорации для нашего телешоу. Мы готовим масштабный перезапуск любимой телепередачи россиян — «Форт Боярд». Мы старались сохранить сюрприз в тайне, до сентября, к началу нового телесезона», – рассказал Эрнст.

По словам главы «Первого канала», масштабный запуск телепроекта «Дворец боярд» осуществляется в рамках государственной программы поддержки инициатив по импортозамещению со стороны министерства культуры РФ. В сентябре зрители нового телевизионного шоу смогут наблюдать за соревнованиями команд состоящие из членов Государственной думы, политических обозревателей, известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Уже отсняты конкурсы с водными препятствиями, головоломками, боями в грязи и состязания по выносливости. В данный момент идет переоборудование съемочной площадки для финальных соревнований, с участием животных.

«Ни Путину, ни его родственникам это здание не принадлежит», – добавил Эрнст.

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