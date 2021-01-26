Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози

26.01.2021, 18:50, Новости дня

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25 января Верховный суд Нью-Йорка (США) расторг брак американской актрисы и дизайнера Мэри-Кейт Олсен с французским бизнесменом Оливье Саркози. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Адвокаты бывших супругов присутствовали на судебном заседании в режиме-онлайн. Процедура длилась 20 минут, отмечает таблоид.

Мэри-Кейт Олсен познакомилась с братом по отцу экс-президента Франции Николя Саркози финансистом Оливье Саркози в 2012 году. Спустя три года, в ноябре 2015-го, Олсен вышла за него замуж. Для нее это был первый брак, а для Саркози – второй.

Весной 2020 года стало известно, что актриса подала на развод, однако из-за карантина бракоразводный процесс был отложен.

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