Минреинтеграции планирует внедрить виртуальные мобильные номера для украинцев на оккупированных территориях

26.01.2021, 18:50, Новости дня

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных Украине территорий. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Минреинтеграции, речь идет о внедрении современных телекоммуникационных платформ, в том числе услуг мобильных операторов, позволяющих жителям оккупированных территорий с помощью мобильного интернета или Wi-Fi принимать и осуществлять голосовые и видеозвонки, получать и отправлять SMS-сообщения, используя мобильные приложения.

“В результате временной оккупации Россией части территории Украины деятельность мобильных операторов в оккупированных районах невозможна. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории (ВОТ). Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронным услугам с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины”, – отметил замминистра по вопросам реинтеграции Снавер Сейтхалилев.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты). Министерство обратилось к мобильным операторам по поводу возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве считают, что этот проект может помочь “социально ответственному бизнесу”, который направлен на помощь украинским гражданам из оккупированных районов.

“Мы ожидаем, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции наших людей. После получения ответов мобильных операторов мы сможем детально оценить потенциал этого решения и определим дальнейшие шаги”, – сказал Сейтхалилев.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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