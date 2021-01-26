В сервисе TikTok нашли опасную уязвимость

26.01.2021, 18:48, Новости дня

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Обнаруженная в мессенджере TikTok уязвимость позволяла хакерам получить доступ как к личным данным, так и к контенту, распространяемому пользователями в лично переписке, сообщает источник.

Собственно говоря, огромная брешь обнаружилась при исследовании работы команды «Найти друзей». Воспользовавшись ею, хекеры могли получить доступ не только к фотографии, номеру телефона и общедоступным данным пользователя, но и скопировать ID, управлять настройками для скрытия данных и совершать другие незаконные действия.

Также от вашего имени могли оформить любую подписку, что могло привести к дополнительным и непредвиденным расходам, говорят эксперты. Разработчикам из TikTok уже стало известно о наличии серьезной проблемы, которую они обещали устранить в ближайшее время.