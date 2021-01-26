Эксперт рассказал, как найти смартфон без геолокации

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26.01.2021, 18:48, Новости дня
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Сигнал GPS является самым распространенным, но далеко не единственным способом определить местоположение любого смартфона, а вместе с ним и его хозяина, утверждает Евгений Кашкин из РТУ МИРЭА.

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как найти мобильное устройство, если геолокация отключена. Самыми распространенными операционками, установленными на смартфонах, являются IOS и Android. И там, и здесь имеется функция «Найти телефон». Она рассчитана на случай утери аппарата.

Кроме того, существует старый проверенный способ определять положение на местности по связи с раздающими вышками. Правда, в этом случает точность не самая лучшая – максимум до нескольких километров. Существует еще определение по IMEI-коду, для которого вовсе не нужно, чтобы в смартфон была вставлена сим-карта.



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