Эксперт рассказал, как найти смартфон без геолокации

26.01.2021, 18:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сигнал GPS является самым распространенным, но далеко не единственным способом определить местоположение любого смартфона, а вместе с ним и его хозяина, утверждает Евгений Кашкин из РТУ МИРЭА.

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как найти мобильное устройство, если геолокация отключена. Самыми распространенными операционками, установленными на смартфонах, являются IOS и Android. И там, и здесь имеется функция «Найти телефон». Она рассчитана на случай утери аппарата.

Кроме того, существует старый проверенный способ определять положение на местности по связи с раздающими вышками. Правда, в этом случает точность не самая лучшая – максимум до нескольких километров. Существует еще определение по IMEI-коду, для которого вовсе не нужно, чтобы в смартфон была вставлена сим-карта.